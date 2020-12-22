«التعليم»: استمرار الدراسة 3 أسابيع.. وعدم احتساب باقي أيام التيرم الأول ضمن الغياب

أصدر الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، كتاباً دورياً، بشأن نظام التقييم والدراسة، خلال الفترة المتبقية من الفصل الدراسى الأول من العام الدراسى 2020 - 2021. وجاء فى الكتاب: «حرصاً من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على مصلحة الطلاب بجميع مراحل التعليم قبل الجامعى بداية من الصف الرابع الابتدائى وحتى الصف الثالث الثانوى، ولكى يتمكنوا من مواصلة عملية التعلم فى الفترة المتبقية من الفصل الدراسى الأول باستخدام مصادر متنوعة للتعلم الذاتى التى منها (قناة مدرستنا 1، وقناة مدرستنا 2، وبنك المعرفة، ومنصة ذاكر، ومنصة إدارة التعليم للمرحلة الثانوية، ومنصة البث المباشر، ومنصة حصص مصر، وغيرها من الوسائل الرقمية)، تقرر عدم احتساب الأيام الباقية من الفصل الدراسى الأول ضمن أيام الغياب -لمن يرغب فى ذلك- مع استمرار فتح المدارس أمام الطلاب الراغبين فى الحضور واستمرار العمل بمجموعات التقوية».

وأشار القرار إلى أنه على المدرسة توجيه الطلاب من الصف الرابع الابتدائى وحتى الصف الثالث الإعدادى لمتابعة قناة «مدرستنا 1»، وطلاب المرحلة الثانوية لمتابعة قناة «مدرستنا 2»، وإعلامهم بمواعيد بث القنوات التعليمية لمتابعة مراجعة المناهج الخاصة بهم، إضافة إلى مساعدتهم فى الدخول على المنصات الرقمية الخاصة بهم. وأكد استمرار الدراسة لمدة ثلاثة أسابيع من اليوم، على أن تكون امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل بدءاً من يوم الأحد الموافق 10 يناير 2021 وحتى نهاية الفصل الدراسى الأول ليكون هناك مساحة كافية لإعداد جداول امتحانية تتيح تطبيق الإجراءات الاحترازية من خلال التباعد الاجتماعى بين الصفوف.

وبيَّن القرار أن تقييم الطلاب يكون طبقاً لمحتوى المقرر حتى نهاية الفصل الدراسى الأول كاملاً من خلال اختبار تحريرى وفق مواصفات الورقة الامتحانية المعدة لذلك سلفاً بلجان امتحانية مراقبة ومؤمَّنة. من الصف الرابع الابتدائى وحتى الصف الثانى الإعدادى تُعقد الامتحانات على مستوى المدرسة، والصف الثالث الإعدادى تُعقد الامتحانات على مستوى المديرية، وتعقد امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى إلكترونياً حسب جدول سوف تعلنه الوزارة لاحقاً. وأشار إلى إتاحة دليل المعلم للصفوف من (KG1 وحتى الصف الثالث الابتدائى) على الموقع الرسمى للوزارة حتى يسترشد به السادة أولياء الأمور الراغبون فى مساعدة أبنائهم الراغبين فى البقاء بالمنزل.

يُذكر أن الصفوف من الأول وحتى الثالث الابتدائى لا يتم إجراء امتحانات بها وإنما تتم باستخدام نظام التقييم بناء على قياس الأداء والسلوك الفردى والجماعى للتلميذ، من خلال المهام الفردية والجماعية بأنواعها «الشفهية، التحريرية، المهارية»، باستخدام الأداء المتدرج.

«شوقي»: امتحانات التيرم الأول ورقياً لـ«النقل» 10 يناير.. .. ونسبة الحضور في الامتحان التدريبى لأولى ثانوي 96%

وقال الوزير، فى تصريحات لـ«الوطن»، إنّ امتحانات التيرم الأول لصفوف النقل ستبدأ فى 10 يناير المقبل، من الصف الرابع الابتدائى وحتى الشهادة الإعدادية، وتعقد الامتحانات ورقياً، أما امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى فتعقد إلكترونياً، متابعاً: «لا تغيير فى درجات أعمال السنة وستبقى كما هى دون تغيير، وستمنح للطلاب بنفس نظام الأعوام الدراسية السابقة، على أن تمنح لطلاب النقل بمرحلة التعليم الأساسى».

وأضاف «شوقى» أن المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية بدأت الاستعدادات النهائية لعقد امتحانات التيرم الأول لصفوف النقل، مشيراً إلى أنّه شدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، من خلال توفير أجهزة حرارية لقياس درجة حرارة الطلاب قبل السماح لهم بدخول الامتحانات وتعقيم اللجان الامتحانية والمقاعد الخشبية، وتقليل عدد الطلاب داخل اللجنة الواحدة وتوفير أدوات التعقيم والتطهير باللجان.

وتابع وزير التربية والتعليم أن امتحانات التيرم الأول لصفوف النقل ستعقد فى مواعيدها، ولن يتم ترحيلها حال حدوث موجة ثانية من كورونا، لافتاً إلى أنّ العام الدراسى الجديد فى أسبوعه الحادى عشر يسير بصورة منتظمة وطبيعية كما خططت له الوزارة، مؤكداً أنّ غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة لم ترصد أى أزمات أو معوقات تؤثر على سير اليوم الدراسى بالمدارس.

وشدد «شوقى» على ضرورة التزام الطلاب والمراقبين والمعلمين بارتداء الكمامات الطبية أثناء امتحانات التيرم الأول وعدم نزعها طوال الامتحانات، حفاظاً على أرواحهم وسلامتهم، موضحاً أنّ امتحانات الصفين الأول والثانى ستعقد إلكترونياً بكامل الدرجات، وامتحانات الدبلومات الفنية ستكون ورقية.

وأشار إلى أنّ الهدف الأساسى للوزارة، الحفاظ على الطلاب، لكن فى الوقت ذاته، تحاول الوزارة موازنة العملية التعليمية، مع الحفاظ على صحة الطلاب، ولذا جرى إصدار مجموعة من القرارات، حتى يتأكد الجميع بأنّ الطلاب أخذوا المحتوى التعليمى لهذا العام: «إحنا فى أول السنة وما ينفعش نضيع سنة بالكامل، وإلا هيتأثر تعليمهم فى السنوات المقبلة».

فى السياق نفسه، قال «شوقى» إن نسبة الحضور العامة فى الامتحان التدريبى للصف الأول الثانوى من 15 وحتى 20 ديسمبر 2020 بلغت 96%، وكشف الوزير، فى منشور عبر حسابه على فيس بوك، عن أنّ الإحصائيات الختامية للامتحان الخامس والأخير التدريبى، الذى تم فى 20 ديسمبر 2020، للصف الأول الثانوى، أوضحت أن نسبة الحضور فى اليوم الخامس للامتحان التدريبى بلغت 94%. وأوضح الوزير فى منشوره، أنّ امتحان مادة الكيمياء حضره 554 ألفاً و57 طالباً وطالبة، بينما حضر امتحان التاريخ 611 ألفاً و514 طالباً وطالبة، وحضر امتحان الكيمياء باللغة الفرنسية 1821 طالباً وطالبة، والكيمياء باللغة الإنجليزية 56 ألفاً و86 طالباً وطالبة. وأشار إلى أن مجموع الامتحانات التى تم تسليمها بنجاح بلغ مليوناً و223 ألفاً و478 امتحاناً إلكترونياً، وبلغ إجمالى عدد الطلاب 653 ألف طالب.

ونشر الوزير، عبر حسابه الشخصى على فيس بوك، محاضرة جرى تسجيلها بمناسبة افتتاح القناة التعليمية الثانية «مدرستنا 2» قبل 10 أيام، وتشرح فلسفة نظام التقييم الجديد فى المرحلة الثانوية وكيفية التحضير باستخدام بنك المعرفة المصرى. وقال «شوقى» خلال المحاضرة: «عاوزين نتكلم مع بعض شوية بدون تكليف، عشان نحاول نقول لحضراتكم ليه بنحاول نغير نظام التقييم وليه بنذاكر من بنك المعرفة، وإيه اللى موجود على المنصة وإزاى بنعمل الأسئلة الجديدة وإيه اللى هنذاكره وإيه المقرر؟».

وتابع: «انتو بتسمعونا بنتكلم عن الفهم والحفظ وطريقة الأسئلة الجديدة، ويمكن انتو مش عارفين إحنا بنعمل كده ليه، وبنتكلم كتير عن مهارات زى حل المشاكل والتفكير الناقد والإبداع، وفى الناحية التانية الناس بتتكلم عن الامتحانات والأسئلة والمقرر واللى مش مقرر، وفى نفس الوقت مشكلة عالمية العالم كله نفسه يحلها ومش عارف يتصرف فيها وهى جائحة كورونا».

وأضاف «شوقى»: «حل المشكلة دى إما نلاقى علاج ليها أو لقاح ضد الفيروس، واللى هيقوم بالمهمة دى العلماء المتخصصين فى ده، والدولة اللى هتوصل لكده هتكسب كتير جداً، وهتمتلك قوة كبيرة بعلمائها اللى توصلوا لحل مشكلة علمية ما كانتش قدامهم وهمّا بيدرسوا، ولكن اللى هيحل المشكلة دى فاهم كويس جداً وهيقدر يحل مشكلة هو ما شافهاش قبل كده».

وأكد الوزير أن «المهارات الحقيقية هى التى يبحث عنها النظام التعليمى الجديد، وما بندورش على المهارات القديمة اللى كانت مفيدة من 100 سنة، والعصر اللى إحنا فيه محتاج نتمكن من أدوات جديدة زى التكنولوجيا اللى ما كانتش موجودة زمان، بس موجودة دلوقتى واتعلمناها وإحنا كبار، لكن اللى هيعيش الـ50 سنة الجايين لازم يتعلم الحاجات دى ويكون فاهم الأمور دى وما يكونش حافظ، لأننا ما بقيناش محتاجين نحفظ لأنه معانا تليفونات وآيباد وأجهزة كتيرة، واللى كان موجود فى الأربعينات والخمسينات ما بقاش ضرورى النهارده، وعشان كده التقييم لازم يكون على فهم نواتج التعلم».

وأتم «شوقى»: «عاوزين لما نيجى ندرس حاجة زى جهاز المناعة فى الجسم أبقى فهمت يعنى إيه جهاز المناعة، وما يبقاش شغلى الشاغل إيه هو السؤال اللى هييجى فى الامتحان، لأنى بسعى للحصول على الدرجة، وممكن أفهم جهاز المناعة لأن هى دى المهارة اللى مهتمين تكون موجودة فى كل المواد».