الثاني خلال يومين.. مصرع فني قطارات دهسه جرار بحوش المنصورة

لقى فني قطارات مصرعه، اليوم الثلاثاء، دهساً تحت عجلات أحد الجرارات داخل حوش تخزين القطارات بمحطة المنصورة، ليرتفع عدد ضحايا القطارات خلال شهر ديسمبر الجاري إلى 3 متوفين، بينهم اثنان في آخر يومين، بالإضافة إلى إصابة 27 آخرين.

تلقى مدير أمن الدقهلية، اللواء رأفت عبد الباعث، إخطاراً بورود بلاغ إلى قسم شرطة ثاني المنصورة، من إدارة شرطة النجدة، يفيد باصطدام قطار بأحد الأشخاص داخل حوش محطة سكة حديد المنصورة، مما أدى إلى وفاته على الفور.

وبانتقال ضباط المباحث، بالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات، إلى مكان البلاغ، تبين وفاة «علي عطية السيد خلف»، 46 سنة، فني ميكانيكا بمحطة سكة حديد المنصورة، ومقيم بقرية «ميت عساس» بمركز سمنود بمحافظة الغربية، أثناء عبوره شريط السكة الحديد بحوش المحطة.

وبالفحص تبين اصطدام الجرار رقم 3603 قيادة المدعو «محمد أ. أ.»، 38 سنة، مساعد سائق القطار، ومقيم منطقة «عزبة عقل» بالمنصورة، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى المنصورة الدولي، تحت تصرف النيابة.

وبسؤال كل من مساعد سائق القطار، والمدعو «علي ع. ع.»، 56 سنة، ملاحظ التشغيل بالمحطة، ومقيم بناحية بندر المنزلة، في محضر الشرطة، أيدا مضمون الفحص، وأن الحادث وقع داخل حوش محطة السكة الحديد.

ولم ينجم عن ذلك ثمة تجاوزات فى مواعيد القطارات، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 9142 لسنة 2020 إداري قسم ثاني المنصورة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.

وتعددت حوادث القطارات في الدقهلية خلال شهر ديسمبر 2020، حيث لقى شخص يُدعى «الخطيب السعيد الخضرجي»، 43 سنة، من قرية «نقيطة» بدائرة مركز المنصورة، مصرعه متأثراً بإصابته، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصول الإسعاف إلى مستشفي المنصورة الدولي، كما لقي طالب بالصف الثالث الثانوي يُدعى «يوسف محمود رشاد»، 17 سنة، مصرعه حال عبوره شريط السكة الحديد بناحية قرية «دنجواي» مركز شربين.

ومن ناحية أخرى، أصيب الطالب «علي محمد علي عيسى»، طالب بالثانوية الأزهرية، ببتر في ذراعيه حال توجهه إلى درس خصوصي من محطة «الكفر الجديد» دائرة ميت سلسيل، أثناء محاولته ركوب قطار المطرية، حيث سقط تحته، مما تسبب في إصابته، ولا يزال تحت العلاج، كما أصيب «أحمد صالح سليمان»، 31 سنة، محاسب حر، ومقيم ببندر طلخا، عندما حاول ركوب القطار القادم من دمياط باتجاه الإسكندرية، حال تحرك القطار من محطة طلخا، اختل توازنه وسقط من القطار أرضاً، كما أصيب 25 آخرون عندما اصطدم قطار المطرية بحائط خرساني داخل محطة قطارات المنصورة الرئيسية، ليرتفع عدد الحوادث إلى 6 حوادث خلال 22 يوماً.