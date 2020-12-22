خطوات تسجيل استمارة امتحانات الصف الثالث الإعدادي إلكترونيا: آخر فرصة

ساعات قليلة وينتهي تسجيل استمارة امتحانات الصف الثالث الإعدادي عبر الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للتقدم لامتحان إتمام شهادة التعليم الأساسي، وبعد التسجيل يتم طبع الإستمارة وتسليمها لمكتب شئون الطلبة بالمدرسة على الفور لإرفاقها بالاستمارة الورقية بشئون الطلبة بالإدارة التعليمية.

وإلى أن يتم تسجيل الاستمارة الخاصة بالطالب، لابد من الحصول على البريد الإلكتروني الموحد الخاص بالطالب، حتى يستطيع ملء البيانات الخاصة بالاستمارة الخاصة به.

ويستعرض «الوطن» في ضوء ما يقدمه لمتابعيه من خدمات يومية، خطوات الحصول على البريد الإلكتروني الموحد، وخطوات تسجيل الاستمارة الخاصة بطلاب الصف الثالث الإعدادي، وفق الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، كالتالي:

خطوات الحصول على البريد الإلكتروني الموحد

- يقوم الطالب بالدخول على اللينك الخاص بالحصول على البريد الإلكتروني الخاص به من هنــــــــــا.

- ثم يتم اختيار الأيقونة الخاصة بالطلاب بالضغط على حساب الطالب.

- ثم يقوم الطالب بإدخال الرقم القومي الخاص به والموجود في شهادة الرقم القومي.

- ثم إدخال كود الطالب الذي سبق وحصل عليه من قبل من المدرسة التابع لها الطالب.

- ويتم طلب البريد الإلكتروني الخاص بالطالب ليتم إدخاله.

ثم يظهر البريد الإلكتروني الموحد الخاص بالطالب والرقم السري الخاص به.

خطوات تسجيل استمارة امتحانات الصف الثالث الإعدادي

- يتم الدخول للموقع الخاص بتسجيل استمارة الطالب من هنـــــــــــا.

- ثم يتم إدخال البريد الإلكتروني الذي سبق وتم الحصول عليه من قبل.

- ثم يتم إدخال الرقم السري الخاص بالطالب.

لتظهر الصفحة الخاصة ببيانات الطالب، ثم يقوم الطالب بملء البيانات المطلوبة.

- ثم يقوم الطالب باعتماد بالضغط على زر اعتماد ليتم تسجيله على الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة.

- ثم يتم طباعة الاستمارة بعد تسجيل البيانات لتسليمها لإدارة المدرسة.