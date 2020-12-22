توقعات طقس الـ3 أيام المقبلة: شبورة كثيفة وأمطار ونشاط الرياح

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها اليوم الثلاثاء، عن توقعاتها لحالة الطقس على مدار الـ3 أيام المقبلة، خلال الفترة من الأربعاء 23 ديسمبر وحتى الجمعة 25 ديسمبر الجاري.

ووفق توقعات خبراء الأرصاد فإن طقس الـ3 أيام المقبلة، يُتوقع أن يكون معتدلا نهارا على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء، بينما يكون دافئا على جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر، مائلا للدفء على شمال وجنوب الصعيد.

أما عن حالة الطقس خلال الليل، فيكون باردا على القاهرة الكبرى، والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء، وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

كما يُتوقع تساقط الأمطار خلال يومي الأربعاء والخميس على مناطق متفرقة، بداية من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وتكون حركة الرياح نشطة مثيرة للأتربة، وتؤدي لاضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر، أما يوم الجمعة فتكون الرياح معتدلة على كافة الأنحاء، وتكون فرصة سقوط الأمطار منعدمة على جميع أنحاء الجمهورية.

وخلال الـ 3 أيام تظهر في الساعات الأولى من الصباح الشبورة المائية بشكل كثيف تعوق حركة السفر على الطرق الصحراوية والقريبة من المسطحات المائية، ويكون الجو غائما جزئيًا.

وجاءت درجات الحرارة على النحو التالي:

درجات الحرارة يوم الأربعاء 23 ديسمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 13.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 13 .

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 15.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 10.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 11.

درجات الحرارة يوم الخميس 24 ديسمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 12.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 12 .

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 15

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 09.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 11.

درجات الحرارة يوم الجمعة 25 ديسمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 12.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 13 .

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 15

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 09.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 11.