رئيس رابطة علماء مصر بأمريكا وكندا: نحرص على التواصل مع وطننا الأم

أكد الدكتور ناصر الشيمي، رئيس رابطة العلماء المصريين بأمريكا وكندا، حرص العلماء المصريين على التواصل مع نظرائهم بالداخل، بهدف استمرار التقارب ‏بين العلماء المصريين في داخل مصر وزملائهم بالخارج، مما يتيح خلق ‏فرص للتعاون من شأنها تحقيق التقدم لمصرنا الحبيبة، مشيراً إلى أن هذا التقارب أتاح ‏فرصة للطلبة المصريين بالحصول على منح دراسية للدراسة في كندا وأمريكا، ‏من خلال مقابلة العلماء المصريين أثناء المؤتمرات العلمية.

جاء ذلك خلال كلمته أمام المؤتمر الـ47 لرابطة العلماء المصريين بأمريكا وكندا، والذي تنظمه جامعة بنها تحت عنوان تطوير مصر بالعلم والتكنولوجيا، بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ورابطة علماء مصر بأمريكا وكندا، خلال يومي 22 و23 ديسمبر الجارى، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور خالد عبد الغفار، والدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وذلك بمقر جامعة بنها بمدينة العبور.

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار أن المؤتمر يربط علماء مصر في الخارج ببلدهم الأم، التي لم تنفصل عنهم أبداً، مشيراً إلى اهتمام المؤتمر بالاستفادة من خبرات العلماء المصريين في دعم خطط الدولة المستقبلية، مؤكداً أن علماء مصر في الخارج لديهم حرص على المساهمة في تحقيق إنجازات وطهنم.

وأكد الدكتور عمرو حنفي، منسق المؤتمر، أن المؤتمر يقدم مجموعة من الأبحاث في مجالات مرتبطة بمحاور التعليم، وما تشمله من تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، وتأثير كورونا على أساليب التعليم والتعلم، بالإضافة إلى تطبيقات في مجالات الملاحة والطاقة الجديدة والمتجددة، مضيفاً أنه سيتم الإعلان عن مجموعة من المبادرات بين جامعة بنها وعلماء الرابطة، بهدف تبادل الخبرات، وتوفير فرص بحثية مشتركة لخدمة المشروعات القومية.

وأشار الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، إلى أن النسخة الحالية من المؤتمر تناقش العديد من التحديات والفرص التي تواجه منظومة التعليم العالي في مصر، في ظل الثورة الصناعية الرابعة ووظائف المستقبل، والتي تؤثر بشكل كبير على مستقبل منظومة التعليم والتوظيف وريادة الأعمال في مصر، مؤكداً أن الأوراق العلمية التي سيتم مناقشتها ستقدم أفكاراً وتوصيات تساعد على تطبيق ثقافة الابتكار والتغيير والتطوير، من أجل إعداد جيل قادر على مسايرة التطورات المتلاحقة في شتى المجالات، بما يخدم استراتيجية تطوير التعليم العالي، ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وشارك فى فعاليات افتتاح المؤتمر الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، والدكتور محمد عطا الله، الرئيس الأسبق للرابطة والرئيس المشارك عن الجانب الأمريكي، والدكتور كريم الدش، المدير الأكاديمي لمقر جامعة بنها بالعبور، والدكتور عمرو حنفي، رئيس قسم هندسة المساحة بجامعة بنها ومنسق المؤتمر عن الجامعة، بجانب العديد من الأساتذة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس من مختلف الجامعات المصرية، ولفيف من علماء مصر في الخارج والمتخصصين فى مجال البحث العلمي بالجامعات المصرية.