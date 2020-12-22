استشاري نفسي: «محدش فاهم حاجة عن الأعراض النفسية لكورونا»

أكد الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، أنه حتى الآن لا نستطيع أن نجزم بالأعراض النفسية الناتجة عن وباء كورونا المستجد، كاشفا أن العديد من الجهات والمنظمات الطبية المختصة تتواصل معه لمعرفة الأعراض النفسية التي سببها هذا المرض، وهل نتج عن هذا الوباء قلقا واكتئابا ووسواسا؟

وأضاف الاستشاري، «محدش فاهم لسه، أنا راجل مشارك مع منظمة WHO (الصحة العالمية)، في مصر وبيقعدوا يسألوني كل شوية عن الأعراض النفسية مع كورونا، وإيه الجديد، وهل بتسبب الاكتئباب والقلق والواسوس، وبياخدوا آراء متخصصين من كل دول العالم، وبيطلعوا بيها تقارير، بس تحسوا إن الأمور معاهم لسه تايهة».

اللقاح الصيني أفضل بكثير من الأمريكي

وأوضح «فرويز»، خلال لقائه بحلقة اليوم الثلاثاء، مع برنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على شاشة «dmc»، أنه حتى مع اكتشاف الأمصال واللقاحات، مازالت تلك الصورة الضبابية متواجدة والجميع لا يشعر باطمئنان نفسي لما هو قادم، مشيدا بقيام مصر باستقدام اللقاح الصيني لتطيعيم الشعب المصري، بدلا من اللقاح الأمريكي، لأنه أفضل بكثير من حيث النتائج والفعالية، رغم أن منظمة الصحة العالمية مازالت غير قادرة على التأكيد على هذا الأمر.

5 سنوات حتى نتأكد من فاعلية اللقاح

ونبه على أن منطمة الصحة العالمية تحتاج 5 سنوات لتحدد اللقاح الأفضل من حيث النتائج، مضيفا «الصحة العالمية موسوسين شوية في شغلهم، وعشان تدي رأي نهائي، متقدرشي تحكم على أي حاجة غير بعد ما تتجرب لفترة وتشوف بعد خمس سنين، النتائج بتاعتها إيجابية ولا سلبية»، مشيرا إلى أن هذا الكلام من الناحية العلمية سليم وصحيح، لكن لا يمكن تطبيقه على أرض الواقع، لأننا مجبرين على مواجهة تلك الجائحة ولا ننتظر لخمس سنوات حتى نتحرك، وبالفعل مصر استقدمت اللقاح الصيني ونتمنى من الله أن يحقق نتائج إيجابية مع الشعب المصري.