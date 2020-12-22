خبير يهاجم المشككين في اللقاحات: الحل الأفضل لمواجهة أي فيروس

شدد الدكتور محمد المنيسي، استشاري الجهاز الهضمي والكبد بكلية الطب القصر العيني، على أهمية التطعيمات في حياة أي إنسان، خاصة التطعيم الخاص بمرض «الجدري»، الذي كان يقضي علي الملايين من البشر وكذلك شلل الأطفال والحصبة، فكل هذه الأمراض قضت عليها التطعيمات، موضحًا أن التطعيم ضد الكوليرا والتيفود أنقذ الملايين على مر التاريخ، والملجأ الوحيد ضد أي نوع من أنواع الفيروسات هو التطعيم وكل ما يقال غير ذلك من أنماط غذائية لرفع المناعة ليس لها أساس من الصحة.

التطيعمات أهم شيء للحفاظ على البشرية

وأضاف «المنيسي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «أحداث اليوم»، الذي يُعرض على شاشة «extra news»، أن الإنسان يولد بنمط مناعي لا يتغير، فالإنسان هو الذي يضعفها ويغذيها، بينما التطعيمات هي أهم شي للحفاظ على البشرية ومنع انتشار الأمراض، رافضًا كل الأقاويل التي تقال ضد التطعيمات أو التشكيك فيه، فأي تطعيم على وجة الأرض له أعراض جانبية من خلال ثواني تصل لـ30 دقيقة، لذا يفضل لكل من يتناول التطعيمات أن يظل في مكان التطعيم فترة معينة.

أبرز الأعراض الجانبية للتطعيمات

وأشار إلى أن أعراض التطعيم تكمن في تورم في العين والشفاة وشعور بالغثيان وشعور بالإعياء ونبضات قلب سريعة وقلة التركيز وإغماء مباشرة، فضلًا عن ارتفاع درجة الحرارة يأتي بعد التطعيم بأيام، فهناك أعراض تظهر من خلال دقائق وساعات بل وأيام ومن الممكن أن لا يحدث أي أعراض فالذي يحدث معهم هذة الأعراض هم 20% من الناس فقط.