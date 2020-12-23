المحافظات تستعد للموجة الثانية لـ«كورونا»: حملات مفاجئة لضمان الالتزام وتعقب المخالفين

شنَّت الأجهزة التنفيذية فى عدة محافظات حملات على المنشآت لمتابعة التزامها بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مع تطهير وتعقيم المبانى والمؤسسات الحكومية. ووضعت محافظة الشرقية خطة لمواجهة الموجة الثانية من كورونا والحد من انتشاره، بالتنسيق مع المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، وقال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن مديرية الطب البيطرى نفّذت 1243 حملة تطهير وتعقيم للمنشآت العامة والمبانى الخدمية ودور العبادة والأسواق والمجازر والشوارع بمراكز ومدن وقرى المحافظة بمشاركة الجهاز التنفيذى، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

"بيطري الشرقية" ينفّذ 1243 حملة تطهير وتعقيم للمنشآت والمباني الخدمية ودور العبادة والأسواق

وأكد الدكتور بركات محمد على، مدير الطب البيطرى بالشرقية، أن المديرية نفّذت من 12 إلى 17 ديسمبر 1243 حملة تطهير وتعقيم موسَّعة، شملت قرى ومراكز ومدن المحافظة بالاشتراك مع مجالس المدن والأحياء، وتم تنفيذ 151 حملة لتطهير وتعقيم المبانى الحكومية والعامة و22 حملة لتطهير وتعقيم الأسواق والسويقات و34 حملة لتطهير وتعقيم دور العبادة و14 حملة لتطهير وتعقيم الشوارع و13 حملة لتطهير وتعقيم مواقف المواصلات العامة و29 حملة لتطهير وتعقيم القرى والعزب والكفور و122 حملة للتنظيف والتطهير والتعقيم الدورى للمجازر و858 حملة للتطهير والتعقيم الدورى لديوان عام المديرية، ومراكز تحصين الدواجن والوحدات والإدارات البيطرية.

وأشار إلى أن مدير مديرية الطب البيطرى عملت بالتزامن مع هذه الحملات على بث رسائل توعوية وتثقيفية للعاملين بالمديرية لتعريفهم بالفيروس وأعراضه وطرق الوقاية منه، والتأكيد على ضرورة اتباع الإرشادات الصحية المقدّمة للحفاظ على الصحة والسلامة العامة.

وشنّ عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، يرافقه المهندس على عبدالستار، رئيس مجلس مدينة بنها، حملة على المقاهى والكافيتريات بنطاق مدينة بنها، للتأكد من التزام أصحاب المقاهى والكافيتريات بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وعدم استخدام الشيشة وارتداء الكمامة، حرصاً على سلامة المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا وتفعيل القانون بكل حسم على غير الملتزمين، بالتنسيق مع إدارة المرافق وقسم الإشغالات بمجلس مدينة بنها. وأسفرت الحملة عن تحرير 15 محضراً لأصحاب الكافيتريات المخالفة، وتمّت مصادرة أكثر من 50 شيشة، وتحرير محاضر لعدم الالتزام بقرارات مواعيد غلق المحال فى الساعة 10 مساءً.

ووجَّه «الهجان» باستمرار الأجهزة التنفيذية فى شن الحملات الدورية على المحال والمقاهى والكافيتريات للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، حرصاً على سلامة الجميع من الإصابة بفيروس كورونا.

وشنَّ الدكتور بكر عبدالمنعم، رئيس حى شرق شبرا، حملة للتصدى للمخالفات والتعديات وردع المخالفين، بالتنسيق مع شرطة المرافق، استهدفت الإشغالات بطريق محور مصر الجديدة - بنها الحر، والشوارع الجانبية على طول الطريق، لمواجهة التعدى على الطريق العام، وأسفرت عن رفع الإشغالات وضبط 6 مقاهٍ تستخدم الشيشة مخالفة لقوانين الحظر، وتمّت مصادرة 30 شيشة وإصدار 6 قرارات غلق وتحرير 7 محاضر، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

ووجَّه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بتنظيم حملات مستمرة لإزالة إشغالات الطرق، للقضاء على التعديات على حرم الطريق العام التى تسبّب التكدس المرورى، ومتابعة مدى التزام المنشآت بالإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، والتواصل الدائم مع المواطنين، لحل مشكلاتهم.

وشنّ حى العامرية ثان، حملة على عيادات ومراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطرى فى الإسكندرية، وقال محمود بريك، رئيس الحى، إن الحملة استهدفت العيادات البيطرية بقرى أحمد عرابى والجزائر و59 والوفاء وأبومسعود، وأسفرت عن غلق 8 عيادات بيطرية تدار دون ترخيص من الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

ودفع حى وسط، برئاسة اللواء علاء يوسف، بحملتين لإزالة الإشغالات ومكبرات الصوت المخالفة بشوارع الحى، حيث توجّهت الحملة الأولى إلى شوارع الخديو وكلية الطب وبورسعيد وابن زنكى، فيما استهدفت الحملة الثانية شوارع محرم بك والرصافة وقنال السويس، وأمين الرافعى وبوالينو وإبراهيم حسنى، وأزالت عدداً كبيراً من حالات الإشغال لفتح وتوسعة الشوارع أمام المارة والمرور والتحفّظ على مكبرات الصوت والتصدى لظاهرة التلوث السمعى.

ونفّذ حى العجمى، برئاسة السيد موسى، حملة لإزالة الإشغالات استهدفت شوارع البيطاش، والهانوفيل، وشارع إسكندرية مطروح حتى الكيلو ٢١، ومدينة ٦ أكتوبر، وتمت إزالة الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين من الطريق العام.

وفى محافظة الغربية، قال الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إن المديرية جهّزت 13 مكتباً للصحة على مستوى مدن ومراكز المحافظة، لاستقبال لقاح فيروس كورونا، وأكد أن مستشفيات المحافظة تعمل على قدم وساق فى محاربة هذا الوباء، وتوجد فى كل مستشفى غرف عزل، وجميع الطواقم الطبية تبذل قصارى جهدها لتحقيق نسب شفاء كبيرة للمصابين بفيروس كورونا، وتخفيف آلام المرضى بشكل عام. وأشار «حميدة» إلى أن مستشفى كفر الزيات العام تم تحويل جزء منه إلى قسم لعزل حالات الإصابة بفيروس كورونا، بقوة استيعابية 105 أسرَّة، مع استمرار خدمات الطوارئ فى مبنى الجراحة، واستمرار الغسيل الكلوى والحضانات، بالطابق الأول، واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية، بما يحافظ على المرضى وعدم تعرّضهم للعدوى.

محافظ السويس: توفير بروتوكولات علاج "كورونا" في المنازل

وأصدر اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، توجيهاته بتكثيف الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة جائحة وفيروس كورونا بجميع المصالح الحكومية والمديريات والأحياء، مشدداً على استمرار عمل اللجان المشكّلة لمتابعة ومراجعة توافر المستلزمات الطبية والأدوية الحيوية، والتأكيد على وجود رصيد يكفى لمدة 3 إلى 6 أشهر.

وأكد المحافظ خلال اجتماع بالمحافظة، وجود الكوادر الطبية المدرّبة والكافية فى المناطق المخصّصة للتعامل مع الحالات لضمان الاستمرار فى العمل دون نقص. وشدّد عبدالمجيد صقر، على توفير الأدوية المستخدمة فى علاج الحالات المنزلية بكل منافذ الدواء، وتطبيق جميع الإجراءات للحدّ من التجمّعات أو الاجتماعات والاحتفالات قدر المستطاع وتأجيل المهرجانات العامة والجماهيرية حتى استقرار هذه الأزمة.