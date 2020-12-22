الزراعة: «معندناش بؤر إنفلونزا طيور والفراخ محصنة بجرعات المناعة»

نفى الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، كل ما أثير مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي، حول وجود بؤر لإنفلونزا الطيور بمصر، مؤكدا أن كلها أحاديث عارية تماما من الصحة، والجميع يرى حجم المجهودات التي تقوم بها الدولة المصرية ووزراه الزراعة، من أجل التوسع بمجال الإنتاج الداجني، الذي يعد جزء هام من أجزاء التنمية الزراعية التي نقوم بها حاليا، لافتا إلى أن مصر خصصت 19 ألف فدان، لتوسع في استثمارات الإنتاج الداجني، إضافة إلى ذلك جرى اعتماد مصر مؤخرا من الدول ذات المنشآت الخالية من إنفلونزا الطيور، وهذه طفرة كبيرة لم تحدث منذ 14 عاما.

اعتماد 14 منشآة مصرية خالية من انفلونزا الطيور

وأضاف «القرش»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ضمن حلقة اليوم الثلاثاء، من برنامج «حضرة المواطن»، المذاع على شاشة «الحدث اليوم»، منذ 2006 حتى العام الجاري، كنا نسعى للوصول إلى تلك النتيجة، ونبدأ يكون لدينا منشآت خالية من إنفلونزا الطيور، وهو ما تحقق مؤخرا باعتماد 14 منشأة خالية من هذا المرض، وهو ما يفتح لنا صفحات استثمارية جديدة بمجال الإنتاج الداجني.

عمليات تحصين الدواجن تتم بشكل دوري ومستمر

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة: «إضافة على ذلك، لدينا بشكل دوري حملات تقصي نشط وبشكل مستمر، لرصد أي حالة أو أي إصابة بأنفلونزا الطيور»، لافتا أن علميات التحصين للدواجن مستمرة لمنع نقل العدوى، وتم تحصين بأكثر من 100 مليون جرعة للفرخات الفترة الماضية لرفع مستوى المناعة لديهم، فهناك برنامج تقصٍ نشط، وهناك لجان عشوائية من الهيئة العامة للخدمات البيطرية تعمل بشكل عشوائي وتأخذ عينات عشوائية، بالإضافة لعمليات الرصد التي يقوم بها مديريات الطب البيطري على مستوى الجمهورية والإدارات البيطرية على مستوى الجمهورية ومتابعة الموقف بشكل دقيق على أرض الواقع.

وأشار إلى أنه يتم أخذ عينات وإرسالها للمعامل البيطرية المختصة المعتمدة، وهذه المعامل مثل معهد البحوث للصحة الحيوانية، وهو من المعامل الحاصلة على شهادة الاعتماد والأيزو بعدد من المجالات، وهي معامل لها ثقل دولي كبير جدا ولها مرجعية كبيرة جدا، وبناء على نتائج هذه المعامل يتم تحديد الموقف الوبائي ويتم اتخاذ اجراءات وتدابير احترازية صارمة ضد أي إصابات.