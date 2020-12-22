«حدائق الحيوان»: استقبال 3 زرافات جديدة لم يكلفنا أي أعباء مالية

أعرب الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن سعادته البالغة، باستقبال حديقة حيوان الجيزة ثلاثة زرافات جديدة، قادمة من جنوب أفريقيا إلى مصر، حيث ذكر أن الحديقة عملت على تهيئة مبيت مناسب لهم، تم فرشه بقش الأرز، الذي يساعد على التدفئة، موضحًا أنه يعتبر هذا اليوم، هامًا جدًا في تاريخ الحديقة، وتم تدبير هذا الأمر بدون أي تكلفة أو أعباء مالية على الدولة المصرية أو الحديقة.

جائحة كورونا أثرت بشكل كبير على الموارد المالية لحدائق الحيوان

وأضاف «رجائي»، خلال لقاء له على شاشة «dmc»، أن حديقة الحيوان أغلقت هذا العام فترة طويلة قد تتجاوز الـ 5 أشهر، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، وهذا ما سبب عبء مالي كبير على الحديقة، لكن كانت هناك تعليمات من الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة، بالتفكير خارج الصندوق، والعمل على تدبير الأمور من أجل استقبال حيوانات جديدة، رغم قلة الموارد المالية.

لجأنا لنظام استبدال الحيوانات لاستقبال أخرى غير موجودة بالحديقة

وأشار رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى أن الحديقة استقبلت أسلوب البدل، وتم العمل على إكثار الطيور والحيوانات الهامة في الحديقة، وتم الاتفاق من خلال وزارة الزراعة على نظام استبدال بعض الحيوانات هامة بحيوانات أخرى غير موجودة في الحديقة، مؤكدًا أن هناك حيوانات هامة في مصر لكن زادت أعدادها الأمر الذي دفع وزارة الزراعة على تبديلها.

فرس النهر عندنا منه كتير.. والزرافة تُعد نجمة حدائق الحيوان

وتابع: «عندنا فرس النهر اللي هو اسمه سيد قشطة، أعداده زادت بشكل كبير، وكمان عندنا البحيرات في الحديقة محدودة، الزيادة دي مش مطلوبة ممكن يبقى فيه صراع ويموتوا بعض، البدل بيخلصنا من الحاجات دي فضلًا عن التوفير بسبب التغذية، في مقابل إننا نستقبل حيوانات مش موجودة عندنا، استقبال حيوانات بهذه القيمة العالية مثل الزرافة حاجة مهمة جدًا، الزرافة من نجوم الحديقة، الناس كلها بتحب تتفرج على الزرافة».