لو تاجر أو صاحب محل.. كيف تحصل على قرض يصل لمليون جنيه؟

يعتبر أصحاب المهن الحرة مثل التجار وأصحاب المحلات وغيرها، من أكثر العاملين الذين يحتاجون إلى تمويل لزيادة رأس المال الخاص بمشروعاتهم، وتعمل المؤسسات المصرفية على تقديم منتجات تجزئة مصرفية لتوفير تمويل يناسب احتياج هؤلاء الأشخاص حسب أعمالهم.

وفي هذا الصدد تقدم «الوطن»، استمرارا للخدمات التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، خطوات حصول أصحاب الأعمال الحرة على قرض يصل إلى مليون جنيه من البنك الأهلي، والتي جاءت كالآتي:

قيمة قرض لأصحاب الأعمال الحرة من البنك الأهلي

تبدأ قيمة قرض أصحاب المهن الحرة من 700 ألف جنيه، ويمكن أن تصل إلى مليون جنيه.

تصل فترة السداد حتى 7 سنوات، بفائدة متناقصة، ويمكن الحصول عليه دون ضامن.

شروط الحصول على قرض أصحاب المهن الحرة من بنك الأهلي

الحد الأدنى 3 سنوات عمل، على بدء النشاط لعملاء البنك الأهلي «لمن مضى على تعاملاتهم مع البنك عام على الأقل أو 5 سنوات لغير عملاء البنك الأهلي».

ألا يقل عمر المقترض عن 21 عاما ولا يزيد عن 65 عاما في نهاية التمويل.

المستندات المطلوبة للحصول على قرض البنك الأهلى

- صورة بطاقة الرقم القومي الساري.

- إيصال مرافق حديث لمقر السكن والنشاط.

- صورة من مستندات ملكية مقر النشاط أو عقد الإيجار.

- صورة البطاقة الضريبية السارية موضحا بها تاريخ بدء مزاولة النشاط وتاريخ انتهاء البطاقة.

- مستخرج من سجل تجاري حديث منذ 3 أشهر بحد أقصى أو صورة رخصة مزاولة المهنة.

- عقد تأسيس الشركة وملخص العقد لمعرفة حصص الشركاء «لأصحاب الأعمال».

- كشف حساب بنكي شخصي أو لنشاط العمل معتمد لآخر عام.