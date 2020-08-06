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مصرع عاملين سقطا داخل بيارة صرف صحي بالمنوفية

كتب:

إبراهيم الديهي
08:12 م | الخميس 06 أغسطس 2020
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

لقي عاملان مصرعهما في بيارة صرف صحي، بقرية ميت الوسطى مركز الباجور  بمحافظة المنوفية، حاولا إلقاء حمولة جرار كسح فى بيارة الصرف الصحي فسقطا فيها ولقيا مصرعهما فى الحال.

وتلقى اللواء أحمد فاروق مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز الباجور، يفيد بسقوط شخصين في بيارة صرف صحي بقرية ميت الوسطى، وتبين أن الضحيتين هما "ع.ع" و"ح.ب"، من أبناء قرية ميت البيضا، ويعملان في كسح الخزانات البلدية.

وتبين قيام أحدهما بكشف غطاء إحدى البالوعات، لتفريغ حمولة جرار الكسح، فسقط في البيارة، فحاول زميله إنقاذه إلا أنه استنشق غازات سامة داخل البيارة.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والحماية المدنية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى، وتم انتشال الجثتين، ونقلهما للمستشفى، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 

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