برلمانية: المرأة حصلت على مزايا في عهد السيسي غير مسبوقة

أكدت الدكتورة صبورة السيد، عضو مجلس النواب، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يعمل دائما على دعم المرأة.

وقالت السيد، عقب تسلمها كارنيه العضوية في مجلس النواب: «المرأة حصلت على مزايا كثيرة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحصلت على نسبة مشرفة في المجالس النيابية، بخلاف المشاركة في المواقع التنفيذية».

وتابعت «الإنجازات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى كثيرة من بينها المشروعات القومية والقضاء على فيروس سي، فضلا على جهود الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتي بفضلها كانت مصر أقل تأثراً بتداعيات الأزمة عن أي دولة أخرى في العالم».

ونوهت صبورة إلى أنها تنوي الانضمام إلى لجنة التعليم والبحث العلمي، باعتبارها الأقرب لها بحكم عملها.