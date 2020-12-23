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محمود مسلم

برلمانية: المرأة حصلت على مزايا في عهد السيسي غير مسبوقة

صبورة: بحكم عملي سأنضم للجنة التعليم بالبرلمان

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ولاء نعمه الله
12:12 م | الأربعاء 23 ديسمبر 2020
النائبة صبورة السيد

النائبة صبورة السيد

أكدت الدكتورة صبورة السيد، عضو مجلس النواب، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يعمل دائما على دعم المرأة.

وقالت السيد، عقب تسلمها كارنيه العضوية في مجلس النواب: «المرأة حصلت على مزايا كثيرة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحصلت على نسبة مشرفة في المجالس النيابية، بخلاف المشاركة في المواقع التنفيذية».

وتابعت «الإنجازات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى كثيرة من بينها المشروعات القومية والقضاء على فيروس سي، فضلا على جهود الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتي بفضلها كانت مصر أقل تأثراً بتداعيات الأزمة عن أي دولة أخرى في العالم».

ونوهت صبورة إلى أنها تنوي الانضمام إلى لجنة التعليم والبحث العلمي، باعتبارها الأقرب لها بحكم عملها.

 

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