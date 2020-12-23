ضبط 24 كيلو حشيش داخل سيارة نقل في سوهاج

ألقت وحدة مباحث مركز شرطة طما بمديرية أمن سوهاج القبض على شخصين لأحدهما معلومات جنائية، وذلك خلال ترددهما على دائرة المركز للإتجار في المواد المخدرة مُتخذين من دائرة المركز والمراكز المجاورة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات، تمّ ضبطهما في أثناء استقلالهما سيارة نقل قيادة وملك الثاني، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 24 كيلوجراما، هاتفي محمول).

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار، والسيارة للتنقل بها، والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهما.