ضبط 60 طربة حشيش بحوزة عناصر إجرامية في البحيرة

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عدة عناصر إجرامية تخصصوا في الإتجار بمخدر الحشيش بكميات كبيرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وترويجهم على عملائهم بنطاق محافظة البحيرة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطنس - الأمن العام) وبمُشاركة مديرية أمن البحيرة تمّ ضبط (50 طربة لمخدر الحشيش- مبلغ مالي - هاتف محمول) بحوزة (عاطل - مقيم بمحافظة مطروح) حال استقلاله إحدى السيارات دون لوحات بدائرة مركز شرطة حوش عيسى بمديرية أمن البحيرة.

كما تم ضبط (10 طرب لمخدر الحشيش - 5 فرد خرطوش - عدد من الطلقات لذات العيار - مبلغ مالي - هاتفان محمولان) بحوزة (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة الدقهلية) وذلك حال استقلالهما إحدى السيارات بدائرة مركز شرطة أبو المطامير بمديرية أمن البحيرة.

بمواجهتهم بنشاطهم الإجرامي، اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار.