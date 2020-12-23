السبت.. انعقاد الأعلى للجامعات بالفيوم في حضور وزير التعليم العالي

قال الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، إنّه من المقرر أن يعقد المجلس الأعلى للجامعات جلسته الشهرية، يوم السبت المُقبل في رحاب جامعة الفيوم برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات، وبحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والتدريب، ونواب الوزير والدكتور أمين المجلس الأعلى للجامعات، ورؤساء الجامعات وكافة أعضاء المجلس الأعلى، والمختصين من المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وصرح رئيس جامعة الفيوم، اليوم، أنّ وزير التعليم العالي سيفتتح العديد من المنشآت الجديدة بجامعة الفيوم، على هامش زيارته، من أهمها مبنى كلية الحاسبات والمعلومات الجديد، ومبنى معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل، ومبنى المدرجات المركزية، ومبنى ملحق كلية الآداب، ومبنى الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني، ومركز العلاج الطبيعي والتأهيل الحركي، ثم يعقب ذلك التوجه إلى منتجع الجامعة السياحي (نورياس) على شاطئ بحيرة قارون لعقد الاجتماع الشهري.

وأعرب رئيس الجامعة عن ترحيب أسرة جامعة الفيوم بضيوف الجامعة، مُتمنين لهم زيارة موفقة واجتماع مثمر يحقق الأهداف المرجوة استمرارًا لمسيرة العطاء والنجاح لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

يذكر أنّ وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قد زار جامعة النهضة الخاصة ببني سويف، كما زار المعهد العالي للعلوم الإدارية، بالإضافة إلى افتتاح مجموعة من المشروعات التعليمية بجامعة بني سويف، والمشاركة في احتفالية الجامعة التكنولوجية ببني سويف وافتتاح المعامل الكورية بالجامعة.