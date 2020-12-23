غدا.. طقس شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة إلى متوسطة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس، غدًا الخميس 23 ديسمبر، إذ يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية.

ونوهت الأرصاد إلى أن مناطق جنوب سيناء تشهد طقس دافئ مع وجود رياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر.

وأكدت الأرصاد، في بيانها اليوم، أن مناطق شمال الصعيد ستشهد طقس معتدل والرياح معتدلة تنشط أحيانا، بالإضافة إلى طقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد.

أما عن طقس الخميس ليلا، فتشهد مناطق كل من القاهرة والوجة البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء طقس بارد شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

كما تشهد كافة مناطق الجمهورية شبورة مائية صباحا مع وجود رياح معتدلة على كافة الأنحاء كذلك.

وعن حالة الأمطار، فنوهت الأرصاد عن وجود أمطار خفيففة على مناطق من شمال الوجة البحري على فترات متقطعة وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

وتتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي على سطح الأرض وامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 20 12

الإسكندرية 19 14

وداي النطرون 19 14

طنطا 19 13

شبين الكوم 20 13

دمنهور 19 13

بلطيم 20 14

مطروح 18 13

السلوم 17 12

سيوة 19 09

بورسعيد 20 14

دمياط 19 14

الزقازيق 20 13

المنصورة 20 13

الإسماعيلية 21 11

السويس 21 12

العريش 20 12

رفح 20 12

رأس سدر 21 12

نخل 19 05

نويبع 23 18

طابا 22 11

كاترين 20 07

الطور 22 13

شرم الشيخ 25 17

الغردقة 24 15

مرسى علم 24 15

الفيوم 20 10

بني سويف 20 10

المنيا 20 10

أسيوط 21 10

سوهاج 22 10

قنا 24 10

الأقصر 25 11

أسوان 26 12

إدفو 26 12

أبوسمبل 26 12

الوادي الجديد 25 11

شلاتين 27 18

أبورماد 26 18

حلايب 26 19

رأس حدرية 25 19