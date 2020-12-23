عاجل.. وزيرة الصحة: قادرون على تصنيع لقاح كورونا محليا وتوفيره للجميع

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن مصر قادرة على تصنيع لقاحات كورونا محليا وتوفيره لكل المواطنين.

وتابعت «زايد» في تصريحات لها على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقدته اليوم بمشاركة أعضاء اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن هناك تعاونًا بين الجهة الصينية سواء سينوفاك أو سينوفارم لتوفير تكنولوجيا اللقاحات للبدء في التصنيع مع فاكسيرا، مشيرا إلى أن مصر لديها خطوط إنتاج مستعدة للتصنيع ومصر لديها خبرات كبيرة في تصنيع اللقاحات منذ عام 1939.

"زايد": تعاقدنا على لقاح سينوفارم.. ولا نستبعد التعاقد على لقاح مودرنا أو فايزر

وأوضحت أن مصر تعاقدت على لقاح سينوفارم ولا نستبعد التعاقد على لقاح مودرنا أو فايزر، معلقة: «التطورات والأبحاث لا تتوقف ولا نستبعد أي شيء».

وطالبت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، المواطنين بالتوجه إلى أقرب مستشفى حميات أو صدر في حال ظهور أعراض فيروس كورونا عليهم، لافتة إلى عدم الخوف من الذهاب إلى مستشفى فيه عزل قائلة «في ممرات آمنة عاملينها ليكم ماتخافوش تروحوا واطمنوا على نفسكم».

وزيرة الصحة: حدوث تغييرات على فيروس كورونا أمر طبيعي

وعن التغيرات التي حدثت والسلالات الجديدة، أكدت أن الطبيعي أن يحدث تغيرات على الفيروسات على مستوى العالم، وفيروس كورونا مثل أي فيروس وأجريت تحورات عليه وتم اكتشاف 140 ألفا، وتحدث هذه التغيرات بسبب أخطاء عشوائية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس «كورونا المستجد»، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن 105، و15335 ورقم الواتساب 01553105105، بالإضافة إلى تطبيق «صحة مصر» المتاح على الهواتف.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، خروج 401 متعافٍ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 107563 حالة حتى اليوم.