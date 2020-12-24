الصحة: مستشفى عزل في كل حي.. وأطباء: طوق النجاة الوحيد «الالتزام»

تعمل وزارة الصحة على توفير كل ما يلزم لتخطي أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في مصر، وتزايد أعداد الإصابات خلال الأيام الأخيرة، ولذلك أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنه تم عمل مستشفى عزل في كل حي ومنطقة سكنية، مناشدة المواطنين بعدم القلق والتكدس في مستشفى حي واحد، وإلتزام المواطنين بالمستشفى القريبة منهم، وعدم القلق من انتشار العدوى.

«عقبة»: يجب تكاتف المواطنين مع الدولة للخروج من أزمة كورونا

وفي هذا الشأن، قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، إن مستشفيات العزل موجودة للعلاج، وتشخيص الحالات التي تعاني من الإصابة بفيروس «كوفيد 19» فقط، وتقديم الخدمات العلاجية للمصابين، لكنها لم تمنع الإصابة بالعدوى، لذلك لا يمكن اعتبارها وحدها طوق النجاة لتقليل أعداد الإصابات.

وأضاف «عقبة» لـ«الوطن»، أن الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من قبل المواطنين هو العامل الأساسي لتقليل أعداد الإصابات، وعلى الجميع أن يتحمل المسؤولية كاملة، الدولة في توفيرها لوسائل التشخيص والعلاج، والمواطنين في الالتزام بالاجراءات، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة استعدت بتجهيزات كافية لمواجهة الأزمة، وهو ما يعطي احساس الأمان والطمأنينة للمواطنين.

دخول الشتاء وتراخي المواطنين.. ضمن أسباب زيادة أعداد مصابين كورونا بمصر

وعن أسباب ارتفاع معدلات الإصابة خلال الأيام الأخيرة، أشار رئيس قسم الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، إلى أن تراخي المواطنين في الالتزام بالاجراءات الاحترازية يعد أهم الأسباب لذلك، إضافة إلى دخول فصل الشتاء، ومكوث المواطنين في أماكن مغلقة دون التهوية، لافتًا إلى ضرورة أن يتعامل الجميع على أنه مصاب بفيروس كورونا.

«سلامة»: المستشفيات الميدانية بديل جيد لتكدس المرضى

ومن جانبه أوضح، الدكتور حسني سلامة، أستاذ الكبد والأمراض المعدية، بكلية طب قصر العيني، أنه بعد زيادة أعداد الإصابات بعدوى فيروس «كوفيد 19» لم يعد هناك أماكن بالمستشفيات العامة، ما دفع الحكومة إلى اللجوء إلى المستشفيات الميدانية كبديل لذلك، وهى بديل ناجح لمواجهة الازمة الراهنة.

وذكر «سلامة»، أن تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا، نتيجة لاستهتار المواطنين بسبل الحماية من العدوى، إلا أن نسب الشفاء بمستشفيات العزل مطمئنة حتى الآن، وتصل لنسب مرتفعة مقارنة بالنسبة العالمية، مناشدًا المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، لضمان تخطي الأزمة.