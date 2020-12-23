حصاد 20 يوما.. إغلاق 9 آلاف منشأة مخالفة لمواعيد الغلق

كشف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، عن عدد المنشآت المخالفة لقرار فتح وغلق المحال منذ مطلع الشهر الحالي وحتى أول أمس حيث أسفرت حملات المتابعة لتنفيذ مواعيد غلق المحال العامة بالمحافظات عن غلق 9005 منشأة مخالفة، وبلغ عدد المحال المخالفة التي تم غلقها 3680،علاوة على عدد الأسواق التي تم غلقها 22 سوق، أما المطاعم التي تم إغلاقها 187 مطعما مخالفا، والمقاهي المخالفة تم إغلاقها 2585، والورش التي تم إغلاقها 1722، علاوة على غلق أنشطة أخرى مخالفة وعددها 809 منشأة.

قاسم: الحملات مستمرة من قبل الوحدات المحلية

وأضاف قاسم لـ«الوطن» أن الحملات مستمرة من قبل الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديريات الأمن لمتابعة التزام أصحاب الشأن بمواعيد فتح وغلق المنشآت وذلك في إطار متابعة وزارة التنمية المحلية ، للقرار الوزاري الخاص بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية، والذي بدأ تطبيقه من أول ديسمبر الجاري، وذلك للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين خاصة في ظل جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ولفت إلى أن المحافظين ورؤساء الأحياء والمدن يقومون بجولات ميدانية على المدن والأحياء والمراكز للتأكد من تنفيذ قرار غلق المحلات التجارية وفقا للمواعيد الجديدة.

شعراوي يشدد على المتابعة اليومية

من جانبه، شدد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية على المحافظين ضرورة استمرار المتابعة اليومية لتنفيذ القرار بكل حسم، والتأكيد على المحلات والمقاهي والمطاعم والمولات التجارية بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يخالف مواعيد الفتح والغلق وهي تتدرج من الإنذار إلى الغلق إلى سحب الرخصة حال تكرار المخالفة.

ودعا وزير التنمية المحلية، أصحاب المحلات والمقاهي والمطاعم والورش والأعمال الحرفية ضرورة الالتزام بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية الجديدة لمنع الفوضى والإشغالات وعدم إزعاج المواطنين والحفاظ على مرافق الدولة.