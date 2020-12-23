السياحة: لجان سرية للتفتيش على المخالفين لقرار منع احتفالات الكريسماس

قالت الدكتورة سها بهجت مستشار وزير السياحة والآثار، والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن الحكومة المصرية قررت منع احتفالات الكريسماس، وليس غلق المحلات والكافيهات والمطاعم، وأضافت «بهجت» في مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، اليوم الأربعاء، أن هناك لجان تفتيش تتحرك بشكل دوري للتفتيش على المنشآت الفندقية والسياحية، وأيضا هناك لجان سرية للتفتيش والمراقبة عليها، وهي غير معلومة للمصدر المستهدف، ولذلك هناك تقارير يومية لمتابعة الحالة باستمرار.

عقوبات على المخالفين لقرار إلغاء احتفالات الكريسماس

وتابعت مستشار وزير السياحة والآثار، بأن العقوبات تبدأ من سحب الترخيص إلى الإغلاق التام، وهذه العقوبات تطبق بحزم شديد من قبل الوزارة.

الحكومة تحظر التجمعات في الكريسماس

ووزعت وزارتا السياحة والصحة، منشورا على المنشآت الفندقية، حذرت فيه من إقامة أي احتفالات خلال الكريسماس ورأس السنة الجديدة، والتشديد في تطبيق الإجراءات الوقائية المعتمدة.

كما حظرت الحكومة، فتح الملاهي الليلية وإقامة أفراح أو مناسبات أو اجتماعات في القاعات المغلقة خلال احتفالات الكريسماس، تزامنا مع انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا.

وقال محمد عيد سليمان مدير التسويق بإحدى الشركات السياحية في الغردقة، إن نسب الإشغال السياحي لا تتجاوز نسبة 20%، لافتا إلى أن الاحفتال هذا العام سيكون استثنائيا، ولن تقام خيمة الكريسماس، والاحتفال سوف يقتصر فقط على تعليق الزينة والأنوار وشجرة عيد الميلاد ومجسمات بابا نويل بالإضافة إلى عشاء رومانسي على الأضواء الخافتة مع مراعاة التباعد الاجتماعي.

وشدد «سليمان»، على أن وزارتي الصحة والسياحة، حذرتا من التجمعات وإقامة احتفالات أعياد الكريسماس ورأس السنة في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا، مشيرا إلى أن المنشآت السياحية ملتزمة بتعليمات الحكومة في هذا الشأن.