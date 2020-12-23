توقعات طقس 72 ساعة.. شبورة ورياح مثيرة للأتربة وأمطار خفيفة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد، عن حالة الطقس خلال الـ72 ساعة مقبلة، في الفترة بين 24 إلى 26 ديسمبر الجاري، والتي يتوقع أن تشهد حالة من اضطراب الطقس، خاصة بعد بدء فصل الشتاء رسميًا.

ووفقًا لتوقعات خبراء الأرصاد، يسود خلال يومي الخميس والجمعة، طقس بارد ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، السواحل الشمالية الشرقية والغربية، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، بينما يكون شديد البرودة شمال وجنوب الصعيد.

بينما يكون الطقس معتدل نهارا على كل الأنحاء، بينما يكون دافئ على جنوب سيناء، ومائل للحرارة على جنوب الصعيد.

ويتوقع تساقط الأمطار يوم الخميس، خفيفة على الوجه البحري، متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية والعربية ، وتنشط الرياح المثيرة للأتربة على جنوب سيناء وتؤدي لاضطراب الملاحة البحرية.

أما يوم الجمعة، فتتساقط أمطار خفيفة على بعض المناطق على السواحل الشمالية الغربية.

أما يوم السبت، يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد، بينما يكون معتدلًا على السواحل الشمالية الغربية والشرقية ودافئ على جنوب سيناء، ومائل للحرارة على جنوب الصعيد.

ويتوقع تساقط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية والشرقية وجنوب الصعيد، ومتوسطة على جنوب سيناء، وتكون الرياح معتدلة.

وعلى مدار الثلاثة أيام القادمة تتكون في الساعات الأولي من الصباح شبورة مائية على كافة الأنحاء، وتكثر بالقرب من الطرق الصحراوية والمناطق القريبة من المسطحات المائية.

وجاءت درجات الحرارة على النحو التالي:

درجات الحرارة يوم الخميس 24 ديسمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 12.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 12 .

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 15.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 09.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 11.

درجات الحرارة يوم الجمعة 25 ديسمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 12.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 13 .

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 15

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 09.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 11.

درجات الحرارة يوم السبت 26 ديسمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 12.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 13 .

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 13.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 15.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 10.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 11.