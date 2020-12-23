مسلم: السيسي لديه بعد نظر في كل المواقف الإقليمية ويؤيد الحلول السياسية

قال الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة «الوطن» عضو مجلس الشيوخ، إن كل الدول العربية والخليجية، اقتنعت بما تردده مصر سابقًا، سواء في قضية المقاطعة مع قطر أو في قضية اليمن وسوريًا، وهذا يدل على بعد نظر الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحًا أن الدول الخليجية، عند الحديث عن الملف السوري في السابق، كانوا يؤيدون التدخل العسكري وليس الحل السلمي، وذلك منذ أربع أو خمس سنوات، بل غضبوا عندما تحدث السفير سامح شكري وزير الخارجية المصري، عن أن مصر تؤيد الحل السياسي السلمي، وأن الشرعية في يد الشعب.

السياسة الدولية ليس بها خصام أو صلح دائم

وأضاف «مسلم»، خلال حواره في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، على شاشة «صدى البلد»، أن دول الخليج الآن، تتحدث عن الحل السلمي، وأن القرار للشعب السوري والشعب اليمني، وهذه هي وجهة نظر الولايات المتحدة الأمريكية أيضًا، مؤكدًا في الوقت ذاته، أن السياسة الدولية ليس بها خصام دائم أو صلح دائم، لكن هذا يرتبط بما يحدث على الأرض، «بالنسبة للمصالحة الخليجية مع قطر ستتوقف على تنفيذ قطر للشروط»

مصر لن تقبل التصالح مع قطر دون تنفيذ شروطها

وأشار عضو مجلس الشيوح إلى أن الدولة المصرية لن تقبل التصالح مع دولة قطر، بدون تنفيذ شروطها، فليس من الطبيعي أن تتصالح مصر مع دولة مخصصة إعلاميين 24 ساعة على مدار اليوم، تشن الهجوم على المصريين، والرئيس المصري والنظام المصري، موضحًا أن مصر لا تتدخل في الأزمة الليبية، إلا لصالح الشعب الليبي، فهي لا تعمل في ليبيا من أجل مصلحة شخصية أو لمصلحة طرف عن طرف، «زمان كانوا بيقولوا في لبنان مصر الدولة الوحيدة التي تدخلت لصالح لبنان فقط»