محافظ جنوب سيناء يستعرض مشروع تطوير كورنيش مدينة دهب

عقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، اجتماعاً بحضور المهندسة إيناس سمير، نائب المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، لمناقشة المقترح الخاص بتطوير الكورنيش بمدينة دهب، وذلك في إطار التنسيق المستمر بين محافظة جنوب سيناء والجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

واستعرضت نائب المحافظ مقترح مشروع تطوير مدينة دهب، وعلى رأسها تطوير منطقة الكورنيش، وقالت إنه سيجري تطوير منطقة الكورنيش من خلال عدة محاور، أهمها تحويل مسار الكورنيش إلى مسار فراغ عام مفتوح، في إطار المشروع القومي لممشى أهل مصر، وذلك من خلال إنشاء مسار مميز وفراغ عام حيوي، ومتنفس لسكان المدينة وزائريها، وتشجيعهم على ارتياد المكان والاستمتاع به.

وتابعت "سمير" بقولها إن المشروع يتضمن حماية رؤية البحر على امتداد الكورنيش، وتسهيل إمكانية الوصول إليه، وذلك من خلال إزالة المنشآت والعوائق التي تتعدى على حرم البحر وتمنع رؤيته، وعمل مداخل منتظمة بطول الكورنيش وإتاحته للجميع.

وأوضحت أنه سيجري إعادة الصياغة العمرانية والمعمارية لمسار الكورنيش، من خلال تنظيم مباني المطاعم والكافتيريات، ووضع نموذج معماري مميز ومرن لها، والتصميم الجيد لمسارات الحركة ومناطق تجمع المشاة والجلوس، إضافة إلى توفير الاحتياجات الأساسية لمستخدمي الكورنيش، بتوفير مناطق الجلوس، ووحدات إضاءة، وسلال للقمامة، ولافتات إرشادية، بجانب توفير الخدمات مثل الأمن والحمامات.

وأثنى محافظ جنوب سيناء على المقترح، مشيراً إلى أنه سيجري تطوير منطقة الكورنيش بدهب، على غرار ما تم بالمرحلة الأولى لتطوير مدينة الطور، وأكد أنه سيجري تنفيذ المقترح تزامناً مع تنفيذ المرحلة الثانية من تطوير مدينة الطور، والتي تتضمن تطوير ميناء الصيد بمشتملاته، واستكمال أعمال إنشاء مسجد الروضة بحي المروة، وإنشاء مركز إسلامي بحي توشكى، وجرى إعداد مخطط لإنشاء حديقتي بحي توشكى وحي المروة، وحديقة بحي الزهراء، وسوق الجملة بنهاية حي مبارك القديم، وتطوير منطقة حمام موسى السياحية واستكمال المرحلة الثانية لمشروع امتداد شارع 306، وتطوير شارع المنشية، وقاعة المجلس التنفيذي بالديوان العام للمحافظة.