«التعليم» تناقش المرحلة الثانية للمشروع القومي لبناء المدارس

عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، جلسة عامة لعدد من طالبي التأهل والمشاركة في المرحلة الثانية للمشروع القومي لبناء المدارس، بالمشاركة مع القطاع الخاص، للرد على استفساراتهم، وتوضيح عدد من المعلومات، ويُعد المشروع القومي لبناء وتشغيل 1000 مدرسة متميزة جديدة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، من أهم المشروعات القومية، الذي يأتي على رأس أولويات متطلبات تطوير التعليم في مصر.

وأوضحت الوزارة، أن المشروع يخاطب شريحة من المواطنين من ذوى الدخل المتوسط، حيث يستهدف تقديم خدمة تعليمية متميزة بمستوى تعليمي يفوق المستوى التعليمي بالمدارس التجريبية (الرسمية)، لكن مع مصروفات دراسية تقل كثيرًا عن المصروفات الدراسية بالمدارس الخاصة للغات، وذلك بما يحقق 3 أهداف رئيسية وهي: «رفع كفاءة العملية التعليمية بتقديم مستوى متميز من التعليم بنظام اللغات، المساهمة فى حل الكثافات الطلابية، تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين من الشريحة الراغبة في البحث عن نظم متميزة من التعليم لأبنائها وبمصروفات دراسية في متناولهم».

وأشارت الوزارة، إلى أنه تم نشر إعلان عن طرح المرحلة الثانية من المدارس في عدد من الصحف لتلقى طلبات التقديم المسبق لكراسة الشروط، وتحدد آخر موعد لتقديم ملفات التأهل بتاريخ 26 يناير 2021.

جدير بالذكر أن المرحلة الأولى من المشروع، استهدفت إنشاء 54 مدرسة موزعة جغرافيًا على 16 محافظة، تغطى محافظات القاهرة، والإسكندرية، والوجه البحري، والدلتا وصعيد مصر، ودخلت معظمها الخدمة اعتبارًا من العام الدراسي الحالي 2020/2021، والباقي سيدخل تباعًا بالتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية، وأن الشركات والتحالفات الفائزة في المرحلة الأولى هي خمسة شركات تمثل ثمانية تحالفات.