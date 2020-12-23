صور.. جدول امتحانات اتمام الشهادة الابتدائية في جميع محافظات مصر

خلال الفترة الماضية أصبح كل ما يشغل بال أولياء الأمور، هو جدول امتحانات اتمام الشهادة الابتدائية، حاصة بعد إعلان وزارة التربية والتعليم، أن كل محافظة مسؤولة عن وضع جداول امتحانات صفوف النقل، بشرط التزام جميع المحافظات، بالخريطة الزمنية للوزارة، حيث من المقرر أن يتم عقد الامتحانات على مدار شهر يناير المقبل.

وخلال الفترة الماضية اعتمد عدد من المحافظين على مستوى الجمهورية، جداول اتمام الشهادة الابتدائية، والتي من المتوقع أن تنتهي مطلع فبراير، على أن تبدأ إجازة منتصف العام رسميا في السادس من فبراير.

وتستعرض «الوطن»، ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، جداول امتحانات اتمام الشهادة الإعدادية بعد اعتمادها من المحافظين، وذلك في السطور التالية..

جدول امتحانات محافظة القاهرة

جدول امتحانات محافظة الجيزة

جدول امتحانات محافظة الأقصر

جدول امتحانات محافظة الإسكندرية

جدول امتحانات محافظة الشرقية

جدول امتحانات محافظة القليوبية

جدول امتحانات محافظة الفيوم

جدول امتحانات محافظة الدقهلية

جدول امتحانات محافظة الغربية

جدول امتحانات محافظة البحر الأحمر

جدول امتحانات محافظة دمياط

جدول امتحانات محافظة الإسماعلية

جدول امتحانات المنوفية

جدول امتحانات كفر الشيخ

جدول امتحانات بني سويف

جدول امتحانات أسيوط

جدول امتحانات المنيا

وأكدة وزارة التربية والتعليم أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للطلاب خلال أداء الاختبارات التحريرية، ومنها توفير كمامات، وجل لتعقيم اليدين بشكل مجاني، وسيكون هناك تواصل مع وزارة الصحة للتدخل في حالة ساء أحد التلاميذ لا قدر الله.

تقييم طلاب صفوف النقل

وسيخضع الطلاب صفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي، حتى الثالث الإعدادي إلى تقييم دراسي، يشمل إجراء اختبارات تحريرية، وشفهية، وفي كلا التقييمين، سيتم تسليم أولياء الأمور في نهاية الفصل الدراسي تقرير عن أداء الطالب، ويتم وضع علامات لتقييم الطالب كالآتي:

اللون الأزرق: يفوق التوقعات.

اللون الأخضر: يلي المتوقع.

اللون الأصفر: يلي المتوقع .

اللون الأحمر: أقل من المتوقع.