إعلان جداول امتحانات العملي لنقل المرحلة الثانوية بالقليوبية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، اليوم الثلاثاء، جداول امتحانات نصف العام للمواد العملية، التي لاتضاف إلى المجموع، لصفوف النقل بالتعليم الثانوي العام والفني، والمقررة يوم 4 يناير 2021 لمواد التربية الرياضية والأنشطة التربوية والتربية التكنولوجية، علي ان تبدأ الساعة الثامنه والنصف صباحاً، وسط الإجراءات الاحترازية المتبعه لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتضمنت الجداول أنه بالنسبة للمواد التي لاتضاف للمجموع للصف الثاني الثانوي العام، فتبدأ يوم 6 يناير المقبل بمادتي التربية الدينية لكافة الطلاب، والتربية الرياضية للمدارس الرياضية، يليها الأحد 10 يناير مواد الحاسب الآلي نظري، واللغة الأجنبية مستوي رفيع بمدارس اللغات الخاصة والرسمية على ورقتين، ثم الثلاثاء 12 يناير مواد التربية الوطنية، وتكنولوجيا الصناعة، وتكنولوجيا الزراعة، وتكنولوجيا إدارة الأعمال والمشروعات.

أما بالنسبة لمواد الصف الأول الثانوي، فتبدأ يوم 5 يناير بالتربية الدينية لكل الطلاب، والتربية الرياضية لطلاب المدارس الرياضية، و9 يناير مواد الحاسب الآلي نظري، واللغة الأجنبية مستوي رفيع بالمدارس الخاصة والرسمية للغات على ورقتين، ويوم 11 يناير لمواد التربية الوطنية، وتكنولوجيا الصناعة، وتكنولوجيا الزراعة، وتكنولوجيا إدارة الأعمال والمشروعات.

كان اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، قد اعتمد الجداول الكامله لامتحانات نصف العام الدراسي 2020/ 2021 لمراحل التعليم الابتدائية والإعدادية والثانوية وضعاف السمع والمكفوفين، ومدارس التعليم العام والرسمية للغات والرياضية، والتي من المقرر أن تنطلق يوم 4 يناير المقبل.

وقال الدكتور السيد الفيومي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، إنه من المقرر أن تبدأ امتحانات نصف العام لسنوات النقل بالتعليم الفني يوم السبت 9 يناير، وتستمر حتى السبت 16 يناير، وذلك من خلال اتباع جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بالوقاية من عدوى فيروس كورونا.

وتبدأ امتحانات المرحلة الإبتدائية من الاثنين 4 يناير، حيث تنطلق امتحانات الصف الثاني الابتدائي المجتمعي، وتستمر حتى يوم الثلاثاء 5 يناير، وتبدأ امتحانات الصف الثالث الابتدائي المجتمعي يوم الاثنين 4 يناير، وتستمر حتى الأربعاء 6 يناير، أما امتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائي فمن المقرر أن تبدأ يوم الأحد 10 يناير، وتستمر حتى الاثنين 18 يناير، أما اختبارات الصف السادس الابتدائي فتبدأ يوم الاثنين 11 يناير وتستمر حتى الأربعاء 20 يناير.

وبالنسبة للمرحلة الإعدادية، فتبدأ امتحانات الصف الأول يوم الخميس 14 يناير، وتستمر حتى السبت 23 يناير، بينما تبدأ امتحانات الصف الثاني يوم السبت 16 يناير، وتستمر حتى الأحد 24 يناير، وطلاب الشهادتين الإعدادية العامة والإعدادية المهنية تبدأ امتحاناتهم السبت 30 يناير، وتستمر حتى الخميس 4 فبراير.