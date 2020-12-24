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محمود مسلم

بريد الوطن.. نور الحبيب

كتب:

بريد الوطن
10:32 ص | الخميس 24 ديسمبر 2020
الروضة الشريفة

الروضة الشريفة

الكون يشهق والقصيد صفاء

والوصف فى جاه الحبيب بهاء

ولقد توضأت الحروف بلهفة

والنور فوق جبينها وضَّاء

وُلد الحبيب لتستفيق بهديه

أمم وترنو قوله العلياء

فى الغار يخبره الأمين رسالة

فبها النجاة من الجحيم قضاء

مهدت درب الهدى نوراً ساطعاً

والقلب يهفو والرؤى أنداء

يا أيها المدح الجليل ألا ترى

أن القصيد لوصفه آلاء

ما البدر إذ لاح الحبيب بنوره

إلا كليل والنجوم هباء

يا نعمة التوحيد قلب ساجد

والذكر ليل الراكعين نقاء

فى بقعة سجد الزمان لقدسها

وتسابقت لجلالها الأجواء

حتى ارتقيت مقام أحمد داعياً

أن الشفاعة فى النشور نجاء

يا سيد الأكوان علَّ محبتى

يوم القيامة والحشود رجاء

                                                              عبدالناصر الكومى 

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