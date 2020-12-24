بريد الوطن.. نور الحبيب

الكون يشهق والقصيد صفاء

والوصف فى جاه الحبيب بهاء

ولقد توضأت الحروف بلهفة

والنور فوق جبينها وضَّاء

وُلد الحبيب لتستفيق بهديه

أمم وترنو قوله العلياء

فى الغار يخبره الأمين رسالة

فبها النجاة من الجحيم قضاء

مهدت درب الهدى نوراً ساطعاً

والقلب يهفو والرؤى أنداء

يا أيها المدح الجليل ألا ترى

أن القصيد لوصفه آلاء

ما البدر إذ لاح الحبيب بنوره

إلا كليل والنجوم هباء

يا نعمة التوحيد قلب ساجد

والذكر ليل الراكعين نقاء

فى بقعة سجد الزمان لقدسها

وتسابقت لجلالها الأجواء

حتى ارتقيت مقام أحمد داعياً

أن الشفاعة فى النشور نجاء

يا سيد الأكوان علَّ محبتى

يوم القيامة والحشود رجاء

عبدالناصر الكومى

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