بريد الوطن.. نور الحبيب
كتب:
بريد الوطن
10:32 ص | الخميس 24 ديسمبر 2020
الروضة الشريفة
الكون يشهق والقصيد صفاء
والوصف فى جاه الحبيب بهاء
ولقد توضأت الحروف بلهفة
والنور فوق جبينها وضَّاء
وُلد الحبيب لتستفيق بهديه
أمم وترنو قوله العلياء
فى الغار يخبره الأمين رسالة
فبها النجاة من الجحيم قضاء
مهدت درب الهدى نوراً ساطعاً
والقلب يهفو والرؤى أنداء
يا أيها المدح الجليل ألا ترى
أن القصيد لوصفه آلاء
ما البدر إذ لاح الحبيب بنوره
إلا كليل والنجوم هباء
يا نعمة التوحيد قلب ساجد
والذكر ليل الراكعين نقاء
فى بقعة سجد الزمان لقدسها
وتسابقت لجلالها الأجواء
حتى ارتقيت مقام أحمد داعياً
أن الشفاعة فى النشور نجاء
يا سيد الأكوان علَّ محبتى
يوم القيامة والحشود رجاء
عبدالناصر الكومى
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