وفاة رئيس الوحدة المحلية بشبراباص بكورونا

أعلنت الوحدة المحلية بـ"شبراباص" التابعة لمركز شبين الكوم في المنوفية، وفاة رئيسة الوحدة متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، بعد تدهور حالتها الصحية داخل مستسفى العزل.

ونعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم برئاسة هناء عقيلة، رئيسة الوحدة المحلية بشبراباص، في بيان علي موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" جاء فيه: "تنعي الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم وفاة الأستاذة هيام الرفاعى رئيسة الوحدة المحلية بشبراباص، والبقاء والدوام لله" .

وأكد مصدر مسؤول بديوان عام محافظة المنوفية، أن "الرفاعي" أصيبت منذ فترة بفيروس كورونا المستجد وتدهورت حالتها الصحية، موضحا أن شقيتها دعاء الرفاعي مدير مركز معلومات التنمية المحلية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع، توفت بفيروس كورونا أيضا في مطلع الشهر الجاري.

وأضاف المصدر الذي رفض ذكر اسمه، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن المتوفيه لها شقيقة تعمل في أحد الأحياء بمدينة شبين الكوم أيضا، وأصيبت هي الأخري بفيروس كورونا وحالتها الصحية مستقرة.

وسادت حالة من الحزن بين موظفي الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم، والوحدة القروية بشبراباض بعد وفاة "الرفاعي" وقبلها شقيقتها، فيما قال أحد العمال "الموت جمع الأختين وربنا يرحمهما ويدخلهما فسيخ جنته".

علي صعيد متصل، أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أن شركات الأكسجين بقويسنا والسادات تحاول التلاعب في أسعار "الأسطوانات" من خلال عدم بيعها لكي يرتفع سعرها، خاصة مع زيادة الإحتياج الشديد لها في الفترة الحالية بمستشفيات العزل بالمحافظة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد .

وأضاف محافظ المنوفية في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه أبلغ أصحاب تلك الشركات أنه حال وفاة أي مريض بفيروس كورونا بسبب التقاعس عن توريد الأكسجين، سيقوم بمحاسبتهم قانونا، مؤكدا أن حياة المرضي خط أحمر لا يمكن المساس به تماما .

وأضاف أنه قرر دعم المستشفيات في شبين الكوم والشهداء والباجور والسادات بعدد 500 أسطوانة أكسجين بتكلفة مليون ونصف مليون جنيه لسد العجز الموجود في تلك المستشفيات في ظل مواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدا استمرار الدعم إذا تطلب الأمر ذلك في الأيام المقبلة وعلي نفقة محافظة المنوفية حفاظا علي أرواح المصابين .