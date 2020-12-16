831 طالبا يخوضون انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة بنها

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة بنها، برئاسة الدكتور تامر سمير، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أن عدد «الطلاب المقبولين لخوض ماراثون الانتخابات بلغ 831 مرشحا، والطعون المقدمة 73»، قبل «21 منهم، وتنازل 16 مرشحا من الطلاب».

من جانبه، أكد الدكتور تامر سمير، أن الجامعة وكلياتها استعدت بشكل كامل لإجراء الانتخابات الطلابية، في نزاهة وشفافية كاملة، مشيرا إلى حرص الجامعة أن تجري الانتخابات في حيادية كاملة، ودون أي تدخل، وأن تعطي الحرية كاملة للطلاب؛ لاختيار من يمثلهم في الاتحادات الطلابية على مستوى الجامعة والكليات.

في السياق ذاته، قال الدكتور خالد عيسوي، منسق عام الأنشطة الطلابية، إنه أعلنت اليوم الكشوف النهائية للمرشحين، بعد استقبال الطعون وفحصها، مشيرا إلى أن الدعاية الانتخابية سوف تبدأ غدا الخميس، فيما تجرى انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج، الأحد المقبل، والإعادة في اليوم التالي.

وكان الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، أعلن تشكيل لجنة مركزية بإدارة الجامعة للإشراف على انتخابات الاتحادات الطلابية بمراحلها المختلفة.

وقال «السعيد» إن اللجنة المشكلة برئاسة الدكتور تامر سمير، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وعضوية الدكتور محمد منصور، وكيل كلية الحقوق لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عيسوي، منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتور أحمد نجيب، مدير مركز إعداد القادة، والدكتور مصبح الكحيلي، مدير عام رعاية الشباب بالجامعة، وطالبين متميزين في الأنشطة الطلابية غير المرشحين.

وأشار رئيس جامعة بنها، إلى أنه شكلت لجان فرعية بكليات الجامعة للمتابعة والإشراف على الانتخابات وتذليل العقبات، تضم وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، وعددا من أعضاء هيئة التدريس ورعاية الشباب، وبعض الطلاب غير المرشحين.