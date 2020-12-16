«الأعلى للجامعات الخاصة» يستعد لمناقشة تطبيق التنسيق الإلكتروني الموحد

كشفت مصادر في المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، أنّ المجلس سيعقد اجتماعه الدوري نهاية الأسبوع المقبل، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وعضوية رؤساء الجامعات الخاصة، وبحضور الدكتور محمد حلمي الغر، أمين المجلس الأعلى للجامعات ، بمقر الجامعة البريطانية في مصر بمدينة الشروق.

وأوضحت المصادر، لـ«الوطن»، أنّه من المقرر مناقشة استعداد امتحانات الفصل الدراسي الأول بالكليات للعام الجامعي 2020، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والمحافظة على صحة وسلامة الطلاب من الإصابة بأي مرض، مضيفا أنّ المجلس سيناقش آليات تطبيق التنسيق الإلكتروني الموحد للجامعات الخاصة، بدءا من التيرم الثاني، والآليات والطرق الواجب توافرها من أجل التطبيق التجريبي من عدمه لإطلاق الموقع وبدء العمل به.

«أمين الجامعات الخاصة»: آليات النظام الجديد والتطبيق سيتم الإعلان عنها عقب اجتماع المجلس

وتابعت المصادر، أنّ سبب طرح فكرة بدء التطبيق من التيرم الثاني تجريبيا، لقلة الأعداد المتقدمة للالتحاق بالجامعات الخاصة في الفصل الدراسي الثاني من كل عام، في الكليات التي سيتم افتتاحها وبدء الدراسة بها، أو الكليات التي بها أماكن شاغرة.

وقال إنّ عدد المتقدمين سنويا للالتحاق بالتيرم الثاني لا يتجاوز 10 آلاف طالب، موضحا أنّ التطبيق على هذه الفئة سيسهم في معرفة عيوب و قصور الموقع والنظام الجديد إن وجدت لإصلاحها وتلاشيها الفترة المقبلة، وقت التقديم الفعلي للطلاب بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة، بالتزامن مع التنسيق الإلكتروني للجامعات الحكومية.

بدوره، أوضح الدكتور محمد حلمي الغر، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، أنّ ما يتم تداوله عن التنسيق الإلكتروني الجديد للجامعات الخاصة، ما هي إلا تكهنات، مشيرا إلى أنّ الاجتماع الأعلى للجامعات الخاصة هو المنوط بإقرار النظام المناسب والفعلي والآليات للتطبيق، مشيرا إلى الآليات المعلن عنها من قبل المجلس الأسبوع المقبل.

وأضاف الغر، لـ«الوطن»، أنّ فلسفة التطبيق للنظام في الفصل الدراسي الثاني، تتمثل في أنّ الأعداد المتقدمة للالتحاق بالكليات التيرم الثاني بسيطة جدا، ولا تقارن بنسب المتقدمين وقت التقديم الفعلي بعد نتائج امتحانات الثانوية العامة، موضحا أنّه سيتم من خلال التطبيق التجريبي للنظام، معرفة واكتشاف مميزات وعيوب وقصور النظام ومعالجتها فيما بعد لتكون قادرة على التنسيق لعشرات الآلاف الفترة المقبلة.

وكان الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أكد في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، في 24 سبتمبر الماضي، على أنّه بدءا من الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020-2021، سيكون هناك نظام جديد لتنسيق القبول بالجامعات الخاصة مماثل تماما للمعمول به في الجامعات الحكومية، لضمان العدالة التامة والشفافية بين الطلاب، مع الأخذ في الاعتبار الاختبارات الشخصية التي تجريها الجامعات الخاصة.

وطالب الوزير، بتشكيل لجنة تضم الدكتور صديق عبدالسلام أمين عام المجلس، والدكتور حاتم البلك رئيس جامعة سيناء، والدكتور سمير شاهين المسؤول عن التنسيق الحكومي، والدكتور شريف كشك؛ بهدف وضع أساسيات ومعايير النظام لعرضه على المجلس فى جلسته المقبلة.