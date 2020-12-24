أمن القاهرة يعيد 1.5 مليون جنيه تركها صاحبها في «تاكسي»

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة، من (مالك محل مشغولات ذهبية - كائن بدائرة قسم شرطة الجمالية)، باستقلاله سيارة أجرة (تاكسي) من أمام مسكنه لتوصيله لمحل عمله، وعقب نزوله بدائرة القسم، اكتشف تركه سهوا صندوق من الكرتون داخله مبلغ مالى قدره (مليون و500 ألف جنيه) داخل السيارة، وانصراف قائدها عقب استيلائه على المبلغ المالي.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد بيانات السيارة ومالكها (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة روض الفرج)، وباستدعائه وسؤاله قال إنّ السيارة بحيازة (أحد الأشخاص - مقيم بذات الدائرة - ويعمل عليها كسائق).

وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد الأخير تم ضبطه، وبمواجهته أقر بعثوره على الصندوق المشار إليها عقب نزول المُبلغ من السيارة، وعقب اكتشافه احتوائها على المبلغ المالى المنوه عنه، استولى عليه وأخفاه في مسكنه، وبإرشاده جرى ضبط الصندوق وداخله المبلغ المالي المُستولى عليه بمكان إخفائها.

وباستدعاء المجني عليه تعرف على المتهم والمضبوطات واتهمه بالسرقة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.