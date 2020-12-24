«تحيا مصر»: أتحنا 148 ألف كمامة و24000 قفاز طبي في 21 مستشفى

قال محمد مختار، المتحدث الرسمي باسم صندوق «تحيا مصر»، إن الهدف من المرحلة الخامسة من مبادرة «نتشارك من أجل الإنسانية» هو مواجهة زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا، لتدعيم 21 مستشفى كقافلة أولى خلال هذه المرحلة، وذلك من خلال توفير 148 ألف كمامة ما بين كمامات جراحية وn95 الخاصة بالأطقم الطبية داخل أقسام العزل، كما يجرى إتاحة 3250 لترًا من الكحول و2100 فيس شيلد و24 ألف قفاز طبي وكلها تستهلك داخل أقسام العزل بشكل مستمر.

22 منظمة مجتمع مدني شاركت بالمرحلة الخامسة

وأضاف «مختار» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، وon ، وتقدمه الإعلامية هدير أبو زيد، أن الهدف من العمل التطوعي أو الخيري أو العمل المجتمعي هو خدمة الإنسانية ودعم الأسر الأولى بالرعاية في كل أنحاء الجمهورية وهناك من الشركاء ما يقرب من 22 منظمة مجتمع مدني بالإضافة إلى 500 جمعية قاعدية يجرى الوصول من خلالها إلى الفئات المستحقة للدعم.

وتابع، أن القافلة التي أطلقها الصندوق بالأمس وصلت لـ11 منظمة مجتمع مدني بالإضافة إلى 8 دور رعاية أيتام، إذ جرى توفير وإتاحة 4 أطنان من الدواجن لضمان وجود وجبات غذائية، بالإضافة إلى المستلزمات الخاصة سواء الكمامات أو الكحول للوقاية من عدوى كورونا.

مفيش حد يقدر يعمل حاجة لوحده

وأردف، أن أساس فكرة الصندوق يتمثل في «المشاركة»، سواء مع أجهزة الدولة أو منظمات المجتمع المدني: «مفيش حد يقدر يعمل حاجة لوحده ونحن نقوم على المساهمات والتبرعات الخاصة سواء بالأفراد أو المؤسسات وهدف منظمات العمل المجتمعي توحيد الجهود لكي نصل إلى أكبر عدد من المستفيدين من خلال استغلال كل الإمكانيات المتاحة للصندوق وأجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدني».