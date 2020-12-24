محافظ جنوب سيناء يسلم 60 منزلا بدويا لمستحقيهم بقرية الوادي

سلم اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، عقود 60 بيت بدوي بقرية الوادي بطور سيناء لعدد من المواطنين المستحقين بالمحافظة، بحضور المهندس محسن سعيد حامد، رئيس جهاز تعمير سيناء، واللواء مجدي الوصيف، السكرتير المساعد للمحافظة، وأحمد عبد العظيم، رئيس مدينة الطور.

وقال المحافظ إنه جرى إنشاء عدد من المنازل البدوية بهدف تحسين مستوي المعيشة لأهالي سيناء، والقضاء على العشوائيات التي توجد في بعض مدن المحافظة، وجرى تصميم هذه المنازل بشكل يناسب طبيعة المنطقة وحياة البدو، ولتلبية احتياجاتهم وطرق حياتهم اليومية، وأقيمت على مساحة 120 مترًا، وهي منازل نظيفة ومنظمة، ومجهزة على أعلى مستوى.

وأشار إلى أنه جرى انشاء 120 بيت بدوي بمنطقة الرويسات التابعة لمدينة شرم الشيخ، ومن المقرر أن يجري تسليم العقود للمستحقين فور وصولها من جهاز تنمية سيناء، إضافة إلى إنشاء 60 بيت بدوي بقرية الحبيل التابعة لمدينة الطور، وجاهزة للتسليم أيضًا فور وصول الأسماء المستحقة من جهاز تنمية سيناء.

وأوضح محافظ جنوب سيناء، أن المنزل البدوي يتضمن صالة كبيرة لها نافذتان تطلان على الشارع، ونافذة تطل على الحوش الخاص بالمنزل، مساحته لا تقل عن 4 متر طول، في 3 متر عرض، إضافة إلى حوش كبير خلف صالة المنزل وله باب داخلي، ويستخدمه المواطنين لتربية الطيور والماعز والاغنام، يوجد ممر طوله 4 متر وعرضه متر يوصل إلى مطبخ مساحته 3 متر طول في عرض مترين، وغرفتين معيشه ونوم مساحة الحجرة لا تقل 3.5 متر طول في 3.5 متر عرض، وحمام مساحته 2متر في 2 متر.

وأضاف أن هناك شروطًا وضوابط لتوزيع الإسكان البدوي أهمها أن يكون من أبناء بدو جنوب سيناء وألا يكون سبق له الحصول على شقة أو قطعة أرض أو أرض مقننة، إلى جانب الحصول علي موافقة جهاز تنمية سيناء.

وقال المهندس محسن حامد، رئيس جهاز تعمير سيناء، إن فكرة إقامة المنازل البدوية جاءت منذ عهد المهندس حسب الله الكفراوي، وزير الإسكان الأسبق، وقام جهاز تعمير سيناء في إنشاء مساكن بدوية عبارة عن منزل مساحته 90 مترًا مربعًا، و يضم غرفتين وصالة وحمامًا ومطبخًا، وحوش لتربية الماعز والأغنام، استمر هذا المشروع منذ تحرير سيناء وحتى الآن مع مراعاة التطوير في إقامة المنازل.

وأكد رئيس جهاز تعمير سيناء، أنه جرى إنشاء أكثر من 2478 وحدة إسكان بدوي على مستوى المحافظة، موزعة على كل المدن بتكلفة تجاوزت مليار جنيه، إضافة إلى إنشاء نحو 420 منزلًا بدويًا في مدن المحافظة جرى إقامتهم خلال الخمس سنوات الماضية، وجرى الانتهاء من 350 منزلًا، وجاري تنفيذ 70 منزل بتكلفة تزيد عن 200 مليون جنيه.