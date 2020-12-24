الصحة: مصر أول دولة في العالم استخدمت مضادات التجلط في علاج كورونا

قال الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة والسكان لشؤون المبادرات الرئاسية، إن اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بذلت جهودا كبيرة في الوصول إلى ما حققته مصر من نجاح في علاج مرضى كورونا.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، المنعقد الآن بحضور أعضاء اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وغرفة صناعة الدواء، والشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية «أكديما».

وضع بروتوكول علاجي فعال في علاج المرضى

ومن جانبه، قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن أول تحدٍ واجهته وزارة الصحة كان يتمثل في وضع بروتوكول علاجي فعال في علاج المرضى وبنسب نجاح تفوق النسب العالمية، مؤكدا أن البروتوكول المصري كان الأول في العالم الذي استخدم مضادات التجلط، ثم تم إدخال الكورتوزونات التي كان استخدامها مرفوض عالميا، ثم تم إثبات فاعليته في العلاج.

التحديات التي واجهتها الدولة كانت توافر الدواء

وأضاف الهدف الأول لوزارة الصحة كان يتمثل في صحة المصريين وليس أي شيء آخر، مؤكدا أن التحديات التي واجهتها الدولة كانت توافر الدواء، وهو ما لعب في توفيره الشركات العاملة على أرض مصر والتي كان لهم دور وطني كبير.

توفير الأدوية خلال الجائحة

الجدير بالذكر أن المؤتمر يكشف عن جهود اللجنة العلمية في إصدار بروتوكولات علاج فيروس كورونا خلال عام، ودور وزارة الصحة والسكان في توفير الأدوية خلال الجائحة، بالتعاون مع الشركاء المعنيين، كما سيتم الإعلان عن موقف مصر العلمي، فيما يتعلق بالأبحاث التي تم إجراؤها على فيروس كورونا على مستوى العالم.

توضيح الآليات الواجب على المواطنين اتباعها

كما يتضمن المؤتمر الإعلان عن النتائج الدولية والنشر الدولي للأبحاث، الخاصة بفيروس كورونا، علاوة على توضيح الآليات الواجب على المواطنين اتباعها للحصول على العلاج، فضلا عن الإرشادات الهامة للوقاية من كورونا أثناء الموجة الثانية ولا سيما للنساء الحوامل وكبار السن.