وزير الصحة الأسبق: مصر ستحصل على سينوفاك وسبوتنيك v وأسترازنيكيا

علق الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق، على ما يثار بشأن دمج لقاحي أسترازينيكا الإنجليزي وسبوتنيك v الروسي، مؤكدا أن هذه العملية تستهدف زيادة الفعالية.

وأضاف حاتم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، الذي يعرض عبر شاشة "أون"، أنه جرى تقديم أسترازينيكا إلى اللجنة المسؤولة في بريطانيا على التطعيمات، وكذا الأمر بالنسبة إلى المنظمة الأوروبية المسؤولة عن إجازة التعطيمات، وبالتالي فإنه خلال أسابيع قليلة قادمة قد يكون جاهزًا للطرح في الأسواق بعد فايزر، وستستخدم انجلترا اللقاحين".

وحول ما يثار بشأن الاندماج مع سبوتنيك، قال وزير الصحة الأسبق: "لم يحدث اندماج، لكن كل لقاح يكون عبارة عن جرعتين، ولأن اللقاحين الروسي والإنجليزي جرى إنتاجهما من نفس الفكرة التي هي عبارة عن فيروس غير ضار يجرى وضع عليه جزء من كورونا لتحفيز الجهاز المناعي الخاص بالجسم، لذلك فكرت الشركتان بأن تكون الجرعة الأولى من شركة والجرعة الثانية من شركة أخرى لتحفيز الجهاز المناعي بشكل أكبر".

وأشار، إلى أن فكرة الدمج جرى تجربتها في التطعيم ضد الالتهاب الرئوي، ما منح الجسم مناعة أقوى، مشيرًا إلى أن إنجلترا وروسيا ستشهدان عملية الدمج.

ولفت، إلى أنه من المتوقع أن تستخدم مصر اللقاح الصيني والروسي وأسترازينيكا، مشيرًا إلى وجود بعض المشكلات المتعلقة باستخدام لقاح فايزر بسبب الظروف الصعبة الخاصة بالنقل والتخزين.