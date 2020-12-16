محافظ القليوبية ومساعد وزير الصحة يتفقدان الوحدة الصحية بميت راضي

تفقد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم، الوحدة الصحية بميت راضي، التابعة لمركز ومدينة بنها؛ لمتابعة الخدمات المقدمة، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، والوقوف علي جاهزيتها لاستقبال المرضى، في ظل الاستعدادات والإجراءات التي تتخدذها المحافظة لمجابهة فيروس كورونا.

ورافق المحافظ في الجولة الدكتورة هناء سرور، مساعدة وزيرة الصحة للرعاية الأساسية، والدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة.

وطلب المحافظ، بتقديم الخدمة الصحية والعلاجية للمرضى والمترددين على الوحدة، مشددا على تواجد الأطباء وهيئة التمريض بمقر عملهم، والالتزام بالنوبتجيات الصباحية، وضرورة الوصول إلى رعاية صحية شاملة ومستمرة ومتكاملة وخدمة صحية ذات جودة عالية للفرد والأسرة.

وتجول المحافظ ومساعدة الوزيرة داخل أقسام الوحدة، وتفقد الصيدلية، وتأكد من توافر جميع الأدوية اللازمة، ووجود أدوية لبروتوكول علاج فيروس كرونا للمخالطين والحالات الإيجابية، سواء من الكبار أو الأطفال.

كما تفقدا الاستقبال، واستمع المحافظ من مدير الوحدة الصحية لشرح مفصل لكيفية استقبال الحالات والتعامل معها، بالإضافة إلى عيادة الأسنان وغرفة الكشف والسونار.

ووجه محافظ القليوبية العاملين بالوحدة من الأطباء وطاقم التمريض بحسن معاملة المرضى والمترددين على الوحدة، مع توفير أوجه الرعاية الصحية والعلاجية كافة لهم.

وفي وقت سابق، وجه الدكتور حمدى الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، برفع كفاءة مستشفى صدر 23 يوليو، بعد الانتهاء من مراحل التطوير، وزيادة القوة البشرية من فريق التمريض، استعدادا لافتتاح قسم العناية المركزة وتجهيز المستشفى بأعلى مستوى من الأجهزة الطبية وغير الطبية، مؤكدا أن مستشفيات الصدر تعد خط الدفاع الأول ضد جائحة كورونا.

جاء ذلك خلال لقاء عقده وكيل وزارة الصحة في القليوبية، مع مسؤولي وأطباء المستشفى.

وقال «الطباخ» إن المستشفى يعمل بسعة 250 سريرا، ويقدم جميع الخدمات المطلوبة لمرضى كورونا، كما أن أعمال التطوير قاربت على الانتهاء ليدخل المستشفى مرحلة جديدة من العطاء والتميز.