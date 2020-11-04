آخر فرصة لتقليل الاغتراب بين طلاب الأزهر.. شروط وخطوات

نظرًا لكثرة الطلبات الالتماس بتقليل الاغتراب لطلاب الفرقة الأولي وأولياء الأمور، الخاصة بتحويل أو نقل قيد الطلاب المستجدين، ويطالبون بالتحويل لتواجد داخل منطقتهن الجغرافية بسبب بعد التنسيق عن محل الإقامة، مدّت جامعة الأزهر مدة تقليل الاغتراب، لتنتهي غدًا الخميس الموافق 5 نوفمبر، بدلا من نهاية الشهر الماضي.

وتستعرض "الوطن" ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، خطوات وشروط تقديم التماس تقليل الاغتراب للطلاب الأزهر الذي ينتهي غدًا الخميس.

شروط تقديم طلب التماس تقليل الاغتراب لطلاب الأزهر

يمكن للطلاب التحويل بين الكليات والشعب المتناظرة، دون التقيّد بالحد الأدنى لانتساب للجامعة الأقرب للمحل الإقامة، ويجب إرفاق ما يثبت تغيير محل الإقامة.

يمكن نقل القيد للطالبات بين الكليات غير المتناظرة بسبب تغيير محل الإقامة، شرط أن تكون حاصلة على الحد الأدنى للكلية المراد نقل القيد إليها في منطقة جغرافية أخرى، مع مراعاة ما إذا كان هناك شروطا أخرى.

يحظر التحويل أو نقل القيد لكليات الطب أو الصيدلة أو الهندسة أو طب الأسنان أو العلوم، إلا في حالة استيفاء الطالبة الحد الأدنى المقرر للكلية المراد التحويل إليها.

لا يتم تقديم التماس التحويل أو نقل القيد للكليات أو المعاهد أو الشعب التي لها اختبارات قبول.

يكون التحويل بين الكليتين بعد موافقة عميدي الكليتين.

خطوات تقديم التماس تقليل الاغتراب

تقديم التماس التحويل يكون مقابل رسوم التحويل أو نقل القيد المقررة.

ولتقديم الالتماس، يجب أن تتقدم الطالبة بأوراقها للكلية المرشحة لها أولا.

لا تعتبر التحويلات نهائية إلا بعد إخطار الإدارة العامة لشؤون التعليم واعتمادها من رئيس الجامعة.

لن يقبل أي طلب بعد الموعد المحدد تحت أي ظرف من الظروف والمعتد به تاريخ تسديد إيصال التحويل.

معرفة نتيجة التماس تقليل الاغتراب لطلاب الأزهر

ويمكن للطلاب الأزهر الذين تقدموا بطلبات الالتماس، وحصلوا على الموافقات، الاطلاع على النتيجة من خلال الدخول على الموقع من هنــــا.

يتطلب الأمر إدخال رقم الجلوس، والرقم السري، والرمز التأكيدي للحصول على النتيجة.