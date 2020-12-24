«الصحة»: تلقينا 69 بحثا خاصا بكورونا خلال الفترة الماضية

قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشارة وزيرة الصحة والسكان، إن لجنة أخلاقيات البحث العلمي بوزارة الصحة تلقت 69 بحثا خاصا بكورونا خلال الفترة الماضية من مجموع 284 تطبيق عام، وكان هناك تركيز بشكل كبير على أبحاث كورونا في ظل جهود الكبيرة من قبل الوزارة من أجل العمل على البحث على هذا الفيروس من أجل الوصول إلى كل ما يتعلق به، لافتة إلى أن الوزارة لديها عددا لا بأس به من دراسات كورونا من شركات الأدوية ومن داخل وزارة الصحة أيضا.

استخدام بلازما المتعافين في العلاج من كورونا كان تجربة رائعة

وأضافت «عاصم»، خلال مؤتمر صحفي للحديث عن أزمة فيروس كورونا، أن استخدام بلازما المتعافين في العلاج من كورونا كانت من التجارب الرائعة، والتي كشفت عن التعاون الرائع داخل وزارة الصحة والسكان، موضحة أن مصر كانت أول دولة في إفريقيا تشارك في دراسة التضامن أيضا.

مصر شاركت في أبحاث متعلقة بكورونا بـ300 متطوع

وتابعت أن مشاركة مصر في دراسات إكلينكية للقاح فيروس كورونا كان حلم بالنسبة لها تحلم به قبل ظهور أزمة كورونا، وبالفعل الحلم تحقق بدخول مصر كمشاركة في دراسة لقاح كورونا بـ300 مطوع من ضمن 45 ألف مشارك، موضحة أن هناك دراسات كثيرة ملاحظية جاري نشرها خلال الفترة المقبلة عن تأثير كورونا مع الأطفال ومع السيدات الحوامل ومع كبار السن وغيرها من الدراسات المختلفة المتواجدة داخل وزارة الصحة.

وأردفت أن فيروس كورونا كانت في بدايته الأمر مبهم للغاية، كان هناك مشاكل فيما يتعلق بالمرض والأعراض، وكان من المهم تصميم موقع إلكتروني من أجل العمل على متابعة المرضى، وتم إدراج 15 ألف مصاب حتى الآن، وتم إدخال البيانات من خلال 58 متطوعا، وكان هناك تصارع في التطوع وهذه من النقاط المهمة.