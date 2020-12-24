الصحة: دربنا 27 ألف طبيب على التعامل مع حالات كورونا منذ سبتمبر

استعرض الدكتور الدكتور إيهاب كمال، مساعد وزيرة الصحة للتعليم الطبي والمهني، جهود الوزارة في مكافحة فيروس كورونا المستجد، بداية من سبتمبر حتى اليوم، موضحا أنّ العمل جار لزيادة كفاءة الأطقم الطبية، كي تكون الوزارة مستعدة للموجة فيروس كورونا؟

وأضاف كمال، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزارة اليوم، لإعلام جهود اللجنة العلمية في إصدار بروتوكولات كورونا خلال 2020، أنّ الوزارة درّبت 27493 من أعضاء الأطقم الطبية على الفرز في الاستقبال لتحديد الحالات وتصنيفها عن طريق صورة الدم والأشعة المقطعية بجميع محافظات الجمهورية.

وتابع: «نفذنا هذا التطبيق أون لاين، وكان هناك تدريبًا عمليًا، وجزء آخر كان مشتركا بين هذا وذاك، ودربنا 25307 طبيبا، بينهم 21779 عن بعد و3528 تلقوا دورات تدريبية عملية، ودربنا 1119 صيدليا، بينهم 782 صيدليا دُربوا عن بعد".

وأوضح أنّ الوزارة درّبت 1289 عضو هيئة تمريض عن طريق دورات تدريبية عملية، وجرى تأسيس نواة من 10 أعضاء بهيئة التمريض وفق مواصفات معينة، حصلوا على دورة تدريبية لمدة أسبوع وجرى تدريبهم على أعلى مستوى من التفاعل الدوائي والتعامل مع المرضى والحد من انتشار العدوى والتغذية العلاجية والدعم النفسي، وسيجرى تقييمهم ومن سينجح في الاختبار منهم سيكون نواة لتدريب أعضاء التمريض في مصر.