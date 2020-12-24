بروتوكول تعاون بين جامعة بنها وجامعة الدلتا التكنولوجية

وقع الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها والدكتور علوي عيسى الخولي رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية بروتوكول تعاون مشترك بين الجانبين بحضور الدكتور جمال سوسه المشرف علي قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأعرب السعيد عن سعادته بالتعاون بين الجامعة وجامعة الدلتا التكنولوجية مؤكداً على ضرورة تبادل الخبرات في مجالات التكنولوجيا المتطورة والتدريب والاستشارات العلمية والفنية وذلك في إطار التحول التكنولوجي المتسارع لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وأكد رئيس جامعة بنها أن الجامعة تتبنى رؤية مصر 2030 وهي مساهمة التعليم بشكل كبير في التحول الإجتماعي في مصر خلال السنوات القادمة ، مشيرا إلى أن الجامعة وضعت ثلاث أهداف محددة لتطوير الإمكانيات البشرية وهي تحسين نوعية نظام التعليم بما يتماشي مع النظم الدولية، توسيع الوصول إلي التعليم للجميع ، تحسين القدرة التنافسية للنظام ونتائج التعلم عبر مناطق ومجموعات السكان المختلفة.

وقال الدكتور علوي الخولي إن جامعة الدلتا التكنولوجية هى إحدى الجامعات التكنولوجية التي تهدف إلي تطوير التعليم التكنولوجي التطبيقي والتدريب بالتوازي مع مسار التعليم الأكاديمي وذلك من خلال البرامج التكنولوجية التي يتم تطبيقها بالكليات التابعه للجامعة.

وأضاف الخولى أن جامعة بنها تعد أحد الصروح العلمية والتكنولوجية وتساهم في نقل وتطبيق التكنولوجيا التي تخدم قطاعات الانتاج بهدف تطوير الانتاج المحلي وزيادة قدرته التنافسية والتصدي للمشاكل المجتمعية والعمل علي إيجاد حلول لها.

ومن ناحية أخري أشار الدكتور جمال سوسه أن البروتوكول يتضمن الاستفادة من الامكانيات العلمية والمادية المتوفرة لدي الجامعتين من مراكز بحثية ومعامل وورش إنتاجية وكوادر مؤهلة والتعاون في مجال التدريب التكنولوجي والبحوث والدراسات والتطبيقات والإستشارات العلمية

في وقت سابق استقبل الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وفد جامعة بنها برئاسة الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة لبحث إنشاء مركز للتدريب والإبداع الرقمي بالتعاون مع وزارة الاتصالات.

جاء ذلك بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتورة هالة زايد عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي والدكتورة هبة صالح مدير مركز تكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة الاتصالات.

واكد الدكتور عمرو طلعت خلال اللقاء أن استراتيجية بناء مصر الرقمية تعتمد على محورين رئيسيين، هما تحقيق التحول الرقمي وإعداد الكفاءات الرقمية مشيرا الى ان وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تسعى إلى بناء الكفاءات الرقمية القادرة على دفع عمليات التحول الرقمي من خلال إعداد وتنفيذ العديد من الأنشطة لدعم الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال بجميع انحاء مصر.

وأشار طلعت إلى أن إنشاء مراكز إبداع مصر الرقمية في الجامعات والمحافظات لتكون ملتقى لتبادل الخبرات بين الشباب، وتدريبهم على مختلف تخصصات علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع تنفيذ برامج تدريب لرعاية الإبداع.

من جانبه أكد الدكتور جمال السعيد أن تدشين مركز التدريب والإبداع الرقمي يأتي في إطار سياسة جامعة بنها للتحول الرقمي والتحول لجامعة ذكية، مشيرًا إلى أن المركز التكنولوجى الجديد سوف يحتوى على إمكانيات هائلة بهدف دعم طلاب الجامعة وشباب محافظة القليوبية وإعدادهم لسوق العمل وتزويدهم بالمهارات الخاصة بالثورة الصناعية الرابعة، فضلا عن مساعدتهم في الحصول علي فرص عمل تناسب مؤهلاتهم العلمية.

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