التكلفة والقرض.. إزاى تبدأ مشروع استخلاص وتعبئة الزيوت النباتية؟

بدء مشروع جديد فكرة قد تؤرق البعض لعدم توافر معلومات كافية للانطلاق، ولا سيما إن كان المشروع متعلق بالزيوت النباتية، ولذلك تستعرض «الوطن» في ضوء الخدمات اليومية التي تقدمها لقرائها دراسة جدوى لبدء مشروع استخلاص الزيوت النباتية وتعبئتها، وفقا لجهاز المشروعات الصغيرة.

مشروع استخلاص وتعبئة الزيوت النباتية

الهدف من مشروع الزيوت النباتية

تعتمد فكرة المشروع على توافر المحاصيل الزيتية، والنباتات الطبية والعطرية على مدار العام.

ترتكز فكرة المشروع على إنشاء وحدات عصر واستخلاص وتعبئة زيوت نباتية، مع توقف شهر واحد للصيانة خلال العام .

إنتاج زيوت تتميز بالجودة العالية ومطابقة للشروط الصحية وكذلك المواصفات القياسية المصرية والعالمية؛ بحيث تكون صالحة للتصدير وقادرة على المنافسة في الأسواق العالمية.

دراسة جدوى استرشادية لاستخلاص وتعبئة الزيوت الطبية والعطرية طاقة 1 طن زيوت سنوياً

تكلفة المشروع

تبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 1.8 مليون جنيه.

القرض المطلوب للمشروع

يبلغ متوسط حجم القرض 70% من إجمالي قيمة التكلفة الاستثمارية للمشروع.

نسبة المساهمة الذاتية 30% من إجمالي قيمة التكلفة الاستثمارية للمشروع.

فترة السماح: سنة واحدة

كيفية طلب الدعم قبل بدء المشروع

يمكن للأشخاص الباحثين عن الدعم في هذا المشروع التقدم لإدارة تطوير المشروعات الزراعية أو لأحد فروع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظات​ التي تتيح كل سبل المساعدة لصغار المستثمرين.

300 مليون دولار لتصنيع الزيوت النباتية

وفي أكتوبر من العام الماضي، وقعت الشركة «المتحدة لتجهيز وتعبئة الزيوت» وشركة «EFKO» الروسية لتصنيع الزيوت، مذكرة تفاهم لإنشاء مشروع استثماري ضخم في مصر في مجال تصنيع وتعبئة الزيوت النباتية، باستثمارات تصل لـ300 مليون دولار، بحجم أعمال متوقع يصل لـ1.5 مليار دولار، خلال 5 سنوات.

ويهدف المشروع لإنتاج والاستهلاك المحلي والاندماج في سلسلة توريد الزيوت النباتية العالمية، بالاضافة لزيادة الطاقة الإنتاجية وإنشاء مصانع منتجات الزيوت النباتبة والتعاون في مجال زراعة الحبوب المحتوية على الزيوت.