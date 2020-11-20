أحد جيران عقار كرموز المنهار: كله شروخ وصدر له قرار إزالة منذ أعوام

أمطار غزيرة تشهدها محافظة الإسكندرية، تسببت في انهيار جزئي لعقار في شارع مسجد السلطان بمنطقة كرموز اليوم الجمعة، مما تسبب في وفاة شاب وإصابة 4 آخرين، ليجري نقلهم إلى أحد المستشفيات في المنطقة.

في الشارع نفسه وعلى بعد عقارين من المنزل المنهار، يعيش أحمد إسماعيل، الذي كان متواجدا قرب العقار لحظة انهياره، ليروي لـ"الوطن"، تلك اللحظات، التي وقعت في الواحدة ظهر اليوم، حيث أثرت الأمطار المتساقطة بغزارة على المنزل.

وقال أحمد: "البيت حالته سيئة، العقار المكون من 4 طوابق يعد من أقدم المنازل في شارع السلطان، ويعاني من شروخ وتصدعات كبيرة، ترى بوضوح، مما كان سببا في صدور قرار إزالة له قبل عدة أعوام".

فور حدوث انهيار المنزل، سارع أحمد، رفقة جيرانه في إخراج العالقين من تحت الأنقاض، حتى وصلت قوات الدفاع المدني التي نجحت في نقل سكان من تحت الأنقاض، ووصلت سيارات الإسعاف في وقت قياسي، لنقل الناجين الذي يرقدون الآن في المستشفى الأمير الجامعي.

نوة "باقي المكنسة" تجتاح الإسكندرية منذ الصباح الباكر

وضربت نوة "باقي المكنسة"، سواحل الإسكندرية في الساعات الأولي من صباح اليوم، صاحبتها أمطار غزيرة وصلت لحد السيول، والتي تسببت في غرق عدد كبير من الشوارع، مع ارتفاع منسوب المياه بها وأسفل الكباري، وفي الترع.

وقررت محافظة الإسكندرية، رفع درجة الطوارئ والاستعداد في جميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالتعامل مع الأمطار، ووفق الأرصاد ستستمر الأمطار خلال يومي الجمعة والسبت، وستشهد خلالهما أمطار متقطعة في كافة أنحاء الإسكندرية.