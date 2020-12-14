بعد انهياء أجزاء منه.. إزالة عقار آيل للسقوط في المنصورة

انهارت أجزاء من عقار قديم ومتهالك مكون من دورين بنطاق حي غرب المنصورة اليوم، دون خسائر بالأرواح، وتبين أن العقار يهدد حياة المارة وبدأ الحي في إزالته حتى سطح الأرض.

تلقت غرفة عمليات المحافظة بلاغا بشأن انهيار أجزاء من عقار بمنطقة شارع الجلاء، فأصدر الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، تعليماته إلى المحاسب محمد عبدالباقي رئيس حي غرب المنصورة، بمتابعة الموقف.

وعلى الفور توجه لمكان الواقعة نائبا رئيس حي غرب المنصورة كريمة صديق عبد الغفار ومحمد أنور، ومسؤولو الإدارة الهندسية والأزمات والكوارث بحي غرب برفقة قوة أمنية من قسم أول المنصورة، إلى محيط العقار محل الواقعة.

وبحسب بيان حي غرب المنصورة، بالمعاينة تبين تساقط أجزاء من عقار قديم ومتهالك مكون من دورين بشارع المكتب الشرقي بمنطقة شارع الجلاء، ولم ينجم عن الحادث أى خسائر بالأرواح او الممتلكات، ولكن ينذر بسقوطه في أي لحظة، ما يهدد حياة المارة والمواطنين والممتلكات، الأمر الذى يحتم التدخل العاجل قبل حدوث ما لا تحمد عقباه.

واستدعى مسؤولو الحي كل معدات الحى وإزالة العقار على الفور حتى سطح الأرض ورفع الآثار الناجمة عن الواقعة وفتح الشارع للمارة.

وفي سياق متصل، أصيبت 3 طالبات بتسمم غذائي حاد، في الدقهلية، بالأمس الأحد، بعد تناول "مكرونة سريعة التحضير" حيث وصلوا إلى مستشفى أجا المركزي في حالة صحية سيئة.

واستقبل مستشفى أجا المركزي، التابع لمديرية الصحة بالدقهلية، 3 طالبات من قرية "طنامل الغربي" بدائرة المركز، يشكون من أعراض التسمم الحاد، وجرى احتجازهم بقسم الأطفال بالمستشفى تحت رعاية طبية.

وقال مصدر طبي، إن المستشفى استقبل كلا من "سما.س.م"، 14 عاما، و"فاطمة س.م"، 14 عاما، وندا. و. ا.، 14 عاما، وتظهر عليهن جميعا أعراض التسمم الغذائي الحاد، وحالتهن العامة غير مستقرة، وتم عمل الإسعافات الطبية لهن، ومتابعة الحالات، وتقديم الرعاية الطبية الواجبة في مثل هذه الحالات.

وأضاف المصدر لـ"الوطن" أنه بسؤال أولياء أمور الطالبات عن سبب التسمم أكدوا أكلهن مكرونة سريعة التحضير، التي تباع جاهزة في المحال، وظهرت عليهن أعراض التسمم بعد ذلك.

وأشار إلى أنه جرى إبلاغ مركز الشرطة بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.