جدول امتحانات المرحلتين الابتدائية والإعدادية 2021 بمحافظة مطروح

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمطروح جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2020/2021 لصفوف المراحل الإبتدائية والإعدادية العام وضعاف السمع والمكفوفين ومدارس التعليم العام والخاص واللغات والتي من المقرر ان تنطلق في 9 يناير المقبل

وقال عاطف سلامة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، إنه من المقرر انطلاق إمتحانات الصف الرابع الابتدائي يوم السبت 9 يناير وتستمر حتى يوم الأربعاء 20 من يناير وتبدأ امتحانات الصف الخامس الابتدائي يوم السبت الموافق 9 يناير وتستمر حتى الخميس 21 من الشهر نفسه، أما اختبارات الصف السادس الابتدائي فتبدأ يوم الاحد الموافق 10 يناير وتستمر حتى الأربعاء الموافق 27 يناير

أما بالنسبة للمرحلة الإعدادية فتبدأ امتحانات الصف الأول الإعدادي (المواد غير المضافة للمجموع والمستوى الرفيع بالمدارس الرسمية لغان) يوم السبت الموافق 9 يناير وتستمر حتى يوم الأحد الموافق 10 يناير، على تبدأ الإمتحانات النظرى يوم الأربعاء 13 يناير وتستمر حتى الثلاثاء 26 يناير، وتبدأ امتحانات الصف الثاني الإعدادي يوم الخميس الموافق 14 يناير وتستمر حتى الأربعاء الموافق 27 يناير، وطلاب الشهادة الإعدادية تبدأ امتحاناتهم السبت الموافق 30 يناير وتستمر حتى الخميس الموافق 4 فبراير 2021 على أن تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية المهنية يوم السبت الموافق 30 يناير وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 4 فبراير 2021.