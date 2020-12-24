الأسقفية تفتح أبوابها للمشاركين بقداس عيد الميلاد وسط إجراءات احترازية

يترأس مساء اليوم الخميس، المطران الدكتور منير حنا، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، قداس عيد الميلاد المجيد، وذلك باللغتين العربية والإنجليزية لخدمة المصريين والأجانب، بكاتدرائية جميع القديسين بمنطقة الزمالك، في القاهرة، طبقا لتقويم الكنائس الغربية التي تحتفل بعيد الميلاد المجيد، يوم 25 ديسمبر من كل عام.

وبدأ منذ قليل توافد المشاركين في القداس من الأقباط والشخصيات العامة وممثلي الطوائف المسيحية ورجال الدولة والسفراء الأجانب واللواء شرطة أشرف السيد جاب الله مندوبا عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وسط اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

الكنيسة تمنع الدخول دون دعوات أو ارتداء الكمامات

وشهدت كاتدرائية جميع القديسين تعزيزات أمنية مكثفة من قبل وزارة الداخلية، وشددت الكنيسة على عدم دخول أي شخص لا يحمل دعوات لحضور القداس حيث خصصت مقاعد محددة بالأرقام وذلك للجلوس عليها مراعاة للتباعد الاجتماعي، ومنعا للتجمعات فتحت كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك أبوابها مبكرا، ومنعت الدخول دون ارتداء الكمامات، وراعت عملية تطهير الكنيسة ووجود المطهرات، وقياس درجات الحرارة للمشاركين في الصلاة، كما خصصت شاشات عرض لنقل الصلوات عليها لمن لا يستطيعون دخول الكنيسة، كما تزينت كاتدرائية بأشجار الكريسماس وأضواء عيد الميلاد.

ومن المقرر أن تقيم الكنيسة الأسقفية في مصر، غدا الجمعة، قداس آخر بمناسبة عيد الميلاد، لمن منعتهم الاجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد من المشاركة في قداس اليوم الذي قامت ببثه عبر مواقعها وصفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي، ونقلته القنوات الفضائية المسيحية.

وكانت الكنيسة الأسقفية في مصر، أقامت خلال الأيام الماضية، ما يعرف بـ«ترانيم الميلاد»، والتي تشمل ترانيم وقراءات في الكتاب المقدس تتحدث عن ميلاد المسيح، وذلك على أضواء الشموع، في الوقت الذي قررت فيه الكنيسة طبقا لتعليمات اللجنة الطبية داخلها والتزاما بمنع التجمعات بسبب فيروس كورونا المستجد، إلغاء احتفالاتها هذا العام برأس السنة الميلادية، والاكتفاء بقداسات عيد الميلاد المجيد.