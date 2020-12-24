«المحامين» تعلن فتح باب الترشح لانتخابات النقابات الفرعية السبت

أصدرت اللجنة المشرفة على انتخابات مجالس النقابات الفرعية برئاسة وكيل النقابة مجدي سخي، والمشكلة بقرار من نقيب المحامين رجائي عطية، قرارا مهما اليوم الخميس، من ستة بنود، بشأن انعقاد الانتخابات وإجراءاتها، كما أعلنت كشوف بأسماء الموظفين، ومكان تواجد كل منها، ودوره في استلام أوراق الترشح لكل المرشحين على مقاعد مجالس النقابات الفرعية.

وأعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات، فتح باب الترشح لانتخابات النقابات الفرعية للمحامين يوم السبت المقبل

وشملت قررت اللجنة الآتي:

6 قرارات للجنة الإشراف على انتخابات الفرعيات

أولاً: يبدأ التقديم بأوراق الترشح يوم السبت الموافق 26/12/2020 وحتى 31/12/2020 للمترشح شخصيا أو بوكالة خاصة سواء لمعقد النقيب أو العضوية أو الشباب بدءاً من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 3 مساءاً عدا اليوم الأخير حتى الساعة 5.

ثانياً: تتولى اللجنة إعداد ورقة إبداء الرأي وتكون الأسماء للمترشحين بالحروف الأبجدية ولا محل لأسبقية التقديم.

ثالثاً: تنفيذا لقرار مجلس النقابة بالدعوة لإجراء انتخابات النقابات الفرعية قررت اللجنة المشكلة للإشراف على الانتخابات أن يتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية الخاص بإجراء الانتخابات النظر في تقرير مجالس النقابات الفرعية وملاحظات مراقب الحسابات على الحساب الختامي للنقابة ونشر الميزانية للنقابات الفرعية.

مع تكليف الأمين العام بإخطار النقابات الفرعية بنشر الميزانيات قبل موعد الانتخابات بخمسة عشر يوما على الأقل.

رابعاً: حددت اللجنة موعد إجراء الانتخابات للمرحلة الأولي يوم الأحد 7/2/2021 بدلا من 6/2/2021 وسوف يتم النشر بالصحف ذلك التعديل، والإعادة يوم 14/2/2021 بدلا من 13/2/2021.

خامساً: قررت اللجنة نشر ما ورد بالبند ثالثاً، رابعاً بجريدة الأخبار والجمهورية.

سادساً: ينفذ هذا القرار فور صدوره.