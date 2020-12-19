الجيزة: غلق جزئي لطريق الواحات مع دهشور من الاتجاهين لتنفيذ خط مياه

أعلنت محافظة الجيزة تنفيذ أعمال خط مياه الشرب قطر 200 مم الكائن أمام قرية ريحانة مخرج وصلة دهشور الشمالية وتقاطعه مع طريق الواحات نطاق مدينه السادس من أكتوبر، وذلك لتأمين تغذية منطقة مقر النايل سات بمياه الشرب.

وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إن الأمر يستلزم إجراء غلق جزئي لطريق الواحات وتقاطعه مع طريق وصله دهشور الشمالية من الاتجاهين وذلك لتنفيذ أعمال الحفر اللازمة لتنفيذ خط مياه شرب 200 مم، حيث تستمر أعمال الغلق الجزئي حتى يوم الأحد الموافق 20/12/2020 على أن تكون الأعمال من الساعة 12 صباحاً وحتى الساعة الخامسة صباحا طوال فتره الأعمال وأن تكون على مرحلتين دون تعطيل الحركة المرورية.

نشر اللوحات الإرشادية المرورية وكل المساعدات الفنية بمحيط الأعمال

وأوضحت محافظة الجيزة في بيان لها، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة نشرت اللوحات الإرشادية المرورية وكل المساعدات الفنية بمحيط الأعمال بالكامل وتم نشر خدمات مرورية لمساعدة قائدي المركبات.

حملات صيانة مكبرة لأعمده الإنارة المتواجدة بطريق المريوطية

وفي نفس الإطار نفذت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة أبو النمرس، حملات صيانة مكبرة لأعمدة الإنارة المتواجدة بطريق المريوطية بالبر الشرقي اتجاه شبرامنت الهرم والبر الغربي اتجاه سقاره نطاق مركز أبو النمرس وذلك لرفع كفاءة الإنارة بالطريق والذي يعد محورا مروريا مهما.

إجراء تخطيط مروري لشارع محمود سامي البارودي

كما انتهت محافظة الجيزة من إجراء تخطيط مروري لشارع محمود سامي البارودي بحي العمرانية والذي يعد أحد الشوارع المتفرعة من شارع الأهرام ويشهد كثافات مرورية على مدار اليوم.