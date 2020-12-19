غلق جزئي لطريق الواحات من الاتجاهين بمدينة 6 أكتوبر  

أعلنت محافظة الجيزة عن تنفيذ أعمال خط مياه الشرب، بقطر 200 مم، أمام قرية ريحانة، بمخرج وصلة دهشور الشمالية وتقاطعه مع طريق الواحات بنطاق مدينه السادس من أكتوبر، وذلك لتأمين تغذية منطقة مقر النايل سات بمياه الشرب.

ومن جانبه، أشار اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن الأمر يستلزم إجراء غلق جزئي لطريق الواحات، وتقاطعه مع طريق وصله دهشور الشمالية من الاتجاهين، وذلك لتنفيذ أعمال الحفر اللازمة لتنفيذ خط مياه شرب بقطر 200 مم، حيث تستمر أعمال الغلق الجزئي حتى الأحد الموافق 20 ديسمبر الجاري، على أن تكون الأعمال من الساعة 12 صباحا وحتى الساعة الخامسة صباحا طوال فترة الأعمال، وأن تكون على مرحلتين دون تعطيل الحركة المرورية.

وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بالتنسيق مع الشركة المنفذة، بنشر اللوحات الإرشادية المرورية وكافة المساعدات الفنية بمحيط الأعمال بالكامل وتم نشر خدمات مرورية لمساعدة قائدي المركبات.

وفي الإطار، نفذت محافظة الجيزة، من خلال مركز ومدينة أبو النمرس، حملات صيانة مكبرة لأعمدة الإنارة المتواجدة بطريق المريوطية بالبر الشرقي، في اتجاه شبرامنت الهرم والبر الغربي، وفي اتجاه سقارة بنطاق مركز أبو النمرس، لرفع كفاءة الإنارة بالطريق، الذي يعد محورا مروريا هاما.

كما انتهت محافظة الجيزة من إجراء تخطيط مروري لشارع محمود سامي البارودي بحي العمرانية، الذي يعد أحد الشوارع المتفرعة من شارع الهرم ويشهد كثافات مرورية على مدار اليوم.