«المترو» يطالب الركاب بعدم الانتظار بالمحطات أكثر من 3 دقائق

طالبت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، ركابها بضرورة عدم الوقوف على أرصفة المحطات نهائيا، لمدة لا تزيد على 3 دقائق أو الانصراف قبل قدوم القطار القادم بعد انتهاء رحلته.

وكانت «المترو»، قد أصدرت بيانا تنفي فيه ما تم نشره عبر أحد المواقع الإلكترونية حول إعطاء تعليمات لنظار المحطات بضرورة الإعلان الدائم للركاب من خلال الإذاعات الداخلية للمحطات على ضرورة عدم التوقف على الرصيف نهائيا بعد انتهاء رحلته، أو على الأكثر لمدة لا تزيد عن ثلاث دقائق أو الانصراف قبل قدوم القطار القادم بعد انتهاء رحلته..

وأكدت الشركة في بيانها أن هذا الخبر عار تماما من الصحة، وتهيب إدارة المترو بتحري الدقة عند نشر أي أخبار تتعلق بهذا المرفق الحيوي الذي يخدم ملايين الركاب يوميا والرجوع إلى المركز الإعلامي للشركة للتأكد من أى خبر.